晚期肝癌治療大突破 全球研究總主持人來自台灣

一項晚期肝癌研究發現，第一線使用免疫治療合併抗血管新生標靶藥物，可延病人存活期，是暌違11年來重大突破。該研究全球總主持人是台灣肝癌權威鄭安理，讓國際看見台灣之光。

歐洲腫瘤醫學會（ESMO）日前在新加坡舉行亞洲年會，期間有一項關於晚期肝癌治療的重大成果發表，由台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院院長鄭安理發表，引起國際專家學者高度矚目。當天會場座無虛席，旁聽者甚至得在場外聆聽。

肝癌是國際常見的惡性腫瘤之一，在台灣、中國及日本等亞洲國家的發生率較高。根據國民健康署105年的癌症登記報告，肝癌發生率的排名在男性為第2、女性為第5；死亡率的排名也是排名第2。當年有超過萬例新發個案，且有超過8000人死於肝癌。

鄭安理日前接受中央社記者採訪表示，在台灣，有約1/3肝癌患者是初診斷即無法接受手術等局部治療的病人，治療手段相對受限，目前有標靶藥物索拉非尼（Sorafenib）可用，且索拉非尼相較於過去也是重大突破，但反應率較低及副作用較強是瓶頸，醫界在過去多年來持續不斷研究、試圖挑戰索拉非尼，但都失敗告終。

暌違11年，現在終於傳來好消息。鄭安理表示，一項臨床研究顯示，在第一線使用免疫治療PD-L1抑制劑結合抗血管新生標靶藥物的合併治療，可明顯提高不可切除的肝癌患者整體存活期和無疾病惡化存活期。

鄭安理說，這是11年來首度有研究數據顯示，治療成果贏過索拉非尼，且贏得很明顯，可減少死亡率42%，儘管整體存活期的中位數還沒出爐，顯示有超過一半的用藥者仍存活；相較於索拉非尼的整體存活期中位數為13.2個月，新的治療組合「跑到看不到車尾燈」。

此研究結果獲得國際重視，鄭安理表示，這是免疫治療首度站上晚期肝癌治療的第一線用藥，且副作用低，待美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，可望改寫國際肝癌治療指引，給病人帶來生機。

鄭安理長年投入肝癌治療研究，過去索拉非尼問世時，他也扮演要角，如今又是新的合併療法的全球總主持人，讓台灣學術力量持續在國際發揚光大。

鄭安理說，台灣過去肝臟研究成果傲視國際，他是「站在巨人的肩膀上」，在肝病權威宋瑞樓、陳定信等人打下的基礎下投入肝癌研究，因為台灣有好的學術環境和醫療技術，讓國際對台灣「另眼相看」。也許他們在地圖上找不到台灣在哪，但聽到台灣都很尊重。

鄭安理舉例，近日到國外開會，每個國家的代表都僅有1人，但唯獨台灣有2名代表，大家也認為「理所當然」，因為台灣的成績有目共睹。此外，台灣用國家政策力量消滅C型肝炎，投注大量經費減輕民眾負擔，也讓許多國際專家「嚇一跳」，這是台灣的驕傲，不是特別有錢，但相當重視民眾健康。

台灣的肝癌發生多與B肝、C肝有關；鄭安理說，B型肝炎因疫苗政策已經明顯得到控制，加上C肝有很好的藥物治療，預期30年後，台灣的肝癌發生率應會下降很多，但肝癌研究和治療的突破，仍是當前的重大議題。

鄭安理也說，隨醫藥科技發展，新藥的高價是無法迴避的議題，但不能因擔心高價而停止研發的腳步，且健保相關制度也應有理性討論空間。