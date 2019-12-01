向心真實身份曝光 黃澎孝：是中共元帥葉劍英的外孫

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）自稱中國間諜的男子王立強，日前指控香港中國創新投資公司主席向心吸納他做間諜，向心夫婦遭限制出境出海。前親民黨國代黃澎孝今（01）日爆料，「向心原來是中共元帥葉劍英的外孫」，其母葉向真是文革闖將，其父是鋼琴家。

黃澎孝在臉書表示，中共持續對向心夫婦潑及王立強髒水，越是想否定這三人的間諜身份，越顯示台灣可能逮到了意想不到的大咖，這就是研判敵情的「反向思維」。

黃澎孝說，向心和中共開國元帥葉劍英的次子葉選寧很像，而王立強又與葉劍英的大女婿鄒家華有幾分相似，深入抽絲剝繭後發現，由向心擔任負責人的「中華創新投資公司」，幕後是中共「國防科工委」這個高度敏感的單位。

因此推論出能夠主持這個公司的人，一定別有來頭。黃澎孝於是追出了向心曾任中共副總理鄒家華的秘書的特殊經歷背景。

黃澎孝說，向心出生於1963年，推估擔任副總理秘書時，只有25、6歲左右，以中共的「秘書班」標準，該員必然是根正苗紅的紅二代子弟。

保持著這樣的想法，黃澎孝將目光投向了鄒家華的近親子弟，發現從長相上向心與鄒家華的小舅子，也就是葉劍英的次子葉選寧很像。

黃澎孝表示，葉選寧曾任總政治部對外聯絡部長，長期以來，負責港澳台情報工作，也與向心任職的「中國創新投資公司」的情報機構性質相同。但是，葉選寧的子女年齡卻又對不上，黃澎孝想起，從小我爸媽都説「外甥像舅」，便把目標轉向了葉選寧的姐妹。

黃澎孝發現，葉向真1940年出生於中國延安，與葉選寧是同父異母的兄妹。1962年，她與當時中國最有名的天才鋼琴演奏家劉詩昆結為連理，次年1963年生一男孩，乳名毛毛，這與向心公開的資料更貼近了一步。

黃澎孝表示，意外看到「徐杰慢半拍」的視頻上，徐杰正好與中共前海軍中校情報員姚誠談到王立強和向心的案子，沒想到姚誠現場指認向心是葉劍英的外孫，葉向真與劉詩昆的兒子，而鄒家華即是向心的大姨爹。

黃澎孝說，循著同樣的道理，王立強雖然年輕，資歷短淺，但是，卻能擠身到向心夫婦身邊，可見的，王立強的家世必然不同凡響！翁衍慶將軍以尋常道理來判斷王立強，當然就會失去了準頭。

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