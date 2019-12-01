臉書向新加坡「假新聞法」低頭 貼文新增更正提醒

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）新加坡的《防止網路假訊息與網路操縱法》（POFMA）辦公室在週五(20日)指示臉書(Facebook)對於《國家時報評論》（STR）臉書上涉有假訊息的發文補上「更正通知」，而臉書在週六(30日)也按指示照辦。

《路透社》報導，僅新加坡境內民眾可看見更正標語，而貼文內容保有原貌，並未更動。更正標語則顯示，「根據法律，臉書必須告知您新加坡政府認定此文含有假訊息」。

據新加坡政府，《國家時報評論》編輯陳智祥（Alex Tan Zhi-xiang）曾於貼文中聲稱一名政治人士因「捏造虛假新聞」被捕，遭新國當局予以「更正通知」。不過，他於臉書表示他現在是澳大利亞人，《國家時報評論》未有接獲澳大利亞當局下令，因此他不會做出任何更正。

新國《防止網路假訊息與網路操縱法》辦公室已針對陳智祥未能遵守更正通知書展開調查，但陳甚至在推特(Twitter)和Google文件等網路平臺上重新發布了新國認定為假訊息的文章，並嗆聲要求新加坡進一步發布更正通知。

早在11月25日，《防止網路假訊息與網路操縱法》首次被引用，辦公室向新加坡前進黨黨員布拉德·鮑耶(Brad Bowyer)發布了第一份更正通知。原因是他在臉書貼文中暗示，新加坡政府干涉淡馬錫和GIC公司的投資決策，但其屬錯誤訊息。事後，他聽從通知，將更正提醒納入貼文。

據《海峽時報》報導，批評人士對新立法表示擔憂產生寒蟬效應，認為可能會影響人們自由發表言論。不過，《防止網路假訊息與網路操縱法》辦公室在其網站上表示，僅在較嚴重的案例假資訊才會被要求刪除。