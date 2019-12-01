震撼彈！甄子丹不演了？十年傳奇「葉問」電影走入歷史

葉問四宣傳記者會上，左起：吳樾、甄子丹、高戰合影（圖/電影公司） 葉問四宣傳記者會上，左起：吳樾、甄子丹、高戰合影（圖/電影公司）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）經典功夫電影《葉問》系列10年來深受大家喜愛，武打男星甄子丹更是不可少的靈魂人物，隨著《葉問》系列走向完結篇，他也宣告：「《葉問4：完結篇》將是我最後一部功夫電影。」該片將於12月20日上映。

華語功夫電影傳奇之作《葉問》系列屢創經典武打場面，從第一集「我要打十個」到第二集「圓桌大戰」，甚至上集與拳王Mike Tyson的「三分鐘對戰」都令人印象深刻，讓更多人知道詠春拳，該電影再次集合黃金陣容，由動作巨星甄子丹領軍，再加上原班人馬導演葉偉信、監製黃百鳴及國際武術指導大師袁和平，重金打造精彩完結篇，日前在北京舉辦記者會。

電影公司發佈新聞稿表示， 《葉問》系列中飾演葉問和李小龍師徒的甄子丹和陳國坤按照中國傳統「武林規矩」舉行拜師禮，並「跨時空」再現葉問和李小龍師徒推手的經典瞬間。



甄子丹（左）和陳國坤（右）舉行拜師禮（圖/電影公司）

甄子丹指出，過去三集沒有空間讓導演編劇寫出兩師徒的關係，這次可以再深刻一點、正面一點去展示他們之間的緣份。

陳國坤透露，甄子丹戲裡戲外都讓人感受到一股俠氣，他說，「只要丹爺一到來，大家就彷如同葉問師傅真的來了而安靜下來，這就像是徒弟對師父的一種尊敬。」

《葉問》系列來到第四集，經歷了長達十年的歲月，甄子丹更發出震撼彈表示，這集不僅是《葉問》系列的最後一集，也會是他最後一部功夫片。

甄子丹分享，拍《葉問》系列之前都比較喜歡拍一些時裝片，當知道要拍《葉問》時，大家都會疑惑他的形象怎可以拍《葉問》，但現在反過來會問他拍過《葉問》怎去演其他戲路，但作為演員，必須要不斷往前走，這是人生必經之路，必須往前探索，進步，這個才是生命的意義。

甄子丹強調，他很感恩也很感謝，《葉問4：完結篇》作為他的最後功夫片，希望可以在電影史上寫下寶貴的一頁，而他也會繼續演員之路。





《葉問4：完結篇》為甄子丹的最後功夫片（圖/電影公司）



電影預告（影/Youtube）