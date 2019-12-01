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香港3遊行今登場 港警：若和平收場考慮批准下週遊行

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/12/01 12:05
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）香港泛民派在本次區議會選舉中以壓倒性席次獲勝，投票率破7成。香港民眾在今（01）日在各地發起遊行，均獲警方發給「不反對通知書」，其中「感謝美國保護香港」預估將有千人參加。

綜合港媒《香港01》及《立場新聞》報導，今日一早由「孩子不要催淚煙」打頭陣，上午10點起在中環愛丁堡廣場進行集會，期間有家長及醫生分享催淚彈對人體的影響，之後隊伍步行至政府總部東翼前結束。

美國總統川普11月28日簽署《香港人權法案》, 對於爭取五大訴求近6個月的港人來說，不啻是一大鼓舞。今日第二個遊行由香港自治行動發起，名為「感謝美國保護香港大遊行」將在中午12點半於中環遮打花園舉行，1點半開始遊行，經過金鐘道、花園道、下亞厘畢道遊行到美國駐港總領事館，最後從德輔道返回遮打花園。

進階閱讀：美中貿易談判關鍵時刻　川普正式簽署「香港人權與民主法案」

此外，由香港網民發起的「毋忘初心大遊行」將於下午4點開始，從尖沙咀鐘樓出發，步行至紅磡體育館，預計將有2000人參加。該名網友表示，應警方要求，已經組織200名糾察，力求盡量控制場面。

一位前線指揮官表示，香港警方自8月起接連以「公共安全」為由，拒絕發給不反對通知書，但不斷反對並不是解決的方法，也有違集會自由原則。

香港警方表示，將觀望戒備，若遊行平靜，將考慮批准下週（8）日民陣的遊行。

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香港
反送中
遊行

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