東北季風到明起北部下探13度有感 週四高山有降雪可能

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央氣象局表示，溫暖且穩定的天氣僅到今天為止。受到東北季風增強影響，北部及東北部今日入夜起，有局部零星降雨，溫度將有機會下探13-14度，建議民眾出門攜帶雨具，並注意保暖。

中央氣象局表示，今（１日）白天臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

晚起明（２）日東北季風增強，中部以北及東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，北部及中部局部地區低溫將下探至１３、１４度左右；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。

除了東北季風持續影響，還有南方水氣北移至臺灣上空，各地一整天都較涼；迎風面的北部及東北部容易有雨，降雨時間長，東部及東南部有短暫雨。

週三中南部山區有局部短暫雨，周四、周五連中南部平地也有局部短暫雨，同時3000公尺以上高山亦有下雪的可能。

氣象局表示，今年第28號中度颱風「北冕」，路徑偏西朝菲律賓前進，短時間內對臺灣天氣沒有影響，不過預計下週三（12月4日）通過菲律賓進入南海之後，會有其外圍水氣北上間接影響臺灣的天氣；另外下週三（12月4日）之前北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，也請留意。