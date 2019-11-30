中油甄試逾萬人到考　NCC出動「電波定向監測車」防電子舞弊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣中油公司108年僱用人員甄試今(30)日在台北、台中、高雄3個考區、共9個考場舉行第1試，總計1萬3986人報考，競爭激烈；為杜絕電子舞弊，中油也出動4大秘密武器，維護考試公平。

由於電子產品技術愈來愈進步，為了防止電子舞弊，中油今天特別商請國家通訊傳播委員會NCC，出動電波定向監測車及電信警察，並指派專人使用隱型耳機偵測器、金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。

中央社引述中油人資處處長馮建春表示，電波定向監測車、電信警察負責在各考場協助監測異常電波，而隱形耳機偵測器、金屬探測設備，可以檢查有沒有考生攜帶隱形耳機等電子物品；畢竟每年報考人數相當多，競爭也激烈，希望可以提供公正公平的考試環境。

中油發布新聞稿表示，今年僱用人員甄試招考對象限高中職以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共招考18個類別人員，共672名；離島及偏遠地區僱用人員甄試招考9個類別，共44名。

這次招考共有1萬3986人報名，首節考試1萬1859人到考，到考率84.79%，平均錄取率約4.80%。

離島及偏遠地區有699人報考，首節考試626人到考，到考率89.56%，平均錄取率約6.29%，競爭激烈。

新聞稿指出，中油今年首度針對離島及偏遠地區招考新進僱用人員，工作地區包括澎湖、金門、花蓮、台東，依各工作地區業務需求提供個別的招考類別名額，甄試不限設籍地均可報考，如果設籍上述澎湖等4地，可享有筆試成績加計10%，調動最低年限為7年，如果非設籍於該4地，調動最低年限為5年。

為了善盡國營事業照顧弱勢族群的社會責任，今年甄試也循往例，對原住民族及身心障礙人員加計筆試成績15%。

中油指出，甄試第1試成績預定109年1月2日開放網路查詢，並通知第1試合格人員參加第2試，第2試合格錄取人員，將依第1試、第2試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。