【共諜疑雲】澳洲情報圈研判：王立強只是小咖　情資並無太大幫助？！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)自稱共諜而向澳洲投誠的王立強,因爆料自稱在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透,引發軒然大波。但有澳洲媒體今天(30日)引述情報高層指出,他們對王立強自稱位居諜報要角的說法,「高度懷疑」。

中央社引述天空新聞澳洲台(Sky News Australia)報導,根據澳洲總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議,王立強充其量只不過從事低階情報工作,對澳洲安全單位幾無幫助。

「雪梨每日電訊報」(Sydney Daily Telegraph)則以獨家掌握澳洲安全與情報單位消息指出,因聲稱曾指揮高階諜報工作而引發轟動的中國叛逃者,其層級根本引不起澳洲有關單位興趣。報導還以「間諜鬧劇」(Spy Farce)來形容全案。

「週末澳洲人報」(Weekend Australian)29日也報導,澳洲安全單位只花不到一週時間就下定論,即王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員,頂多只是諜報圈一個小咖。

「週末澳洲人報」並引述專門解碼中國政治的 「内参」( China Neican)通訊編輯、同時也是澳洲知名學府麥覺理大學 (Macquarie University) 研究員Adam Ni 的說法稱,王立強年紀太輕(推測大約27歲),不可能這麼早就在情報單位擔任高階情報任務的要角,種種跡象都讓人對他起疑。

“It is highly unusual for one junior intelligence operative (our assumption given his current 27 years of age) to play a big role in all these high-profile operations in different jurisdictions in a short period of time,’’ wrote Adam Ni, a researcher from Macquarie University and co-editor of China ­Neican, a newsletter aimed at ­“decoding” Chinese politics...

“The notion that Mr Wang is a spy or Chinese intelligence operative is highly dubious based on available evidence,’’ Ni said.

