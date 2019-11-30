【共諜疑雲】澳洲情報圈研判：王立強只是小咖　情資並無太大幫助？！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）自稱共諜而向澳洲投誠的王立強，因爆料自稱在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透，引發軒然大波。但有澳洲媒體今天(30日)引述情報高層指出，他們對王立強自稱位居諜報要角的說法，「高度懷疑」。

中央社引述天空新聞澳洲台（Sky News Australia）報導，根據澳洲總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）則以獨家掌握澳洲安全與情報單位消息指出，因聲稱曾指揮高階諜報工作而引發轟動的中國叛逃者，其層級根本引不起澳洲有關單位興趣。報導還以「間諜鬧劇」（Spy Farce）來形容全案。

「週末澳洲人報」（Weekend Australian）29日也報導，澳洲安全單位只花不到一週時間就下定論，即王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多只是諜報圈一個小咖。

「週末澳洲人報」並引述專門解碼中國政治的 「内参」（ China Neican）通訊編輯、同時也是澳洲知名學府麥覺理大學 (Macquarie University) 研究員Adam Ni 的說法稱，王立強年紀太輕（推測大約27歲），不可能這麼早就在情報單位擔任高階情報任務的要角，種種跡象都讓人對他起疑。

“It is highly unusual for one junior intelligence operative (our assumption given his current 27 years of age) to play a big role in all these high-profile operations in different jurisdictions in a short period of time,’’ wrote Adam Ni, a researcher from Macquarie University and co-editor of China ­Neican, a newsletter aimed at ­“decoding” Chinese politics... “The notion that Mr Wang is a spy or Chinese intelligence operative is highly dubious based on available evidence,’’ Ni said. （Weekend Australian）

圖/取自推特

週末澳洲人報指出，王立強的新聞爆出5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈的共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自己所謂叛逃高階諜報員。

被王立強指控為諜報上司的中國創新投資公司（CIIL）執行長向心與妻子龔青，在離開台灣前遭台灣檢調訊問，25日被限制出境。「週末澳洲人報」對此指出，情報消息人士告訴他們，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，而非有獨立證據顯示向心夫婦涉案。

However, sources have told The Weekend Australian the Taiwanese authorities were reacting to Australian media reports rather than independent evidence implicating Xiang and his wife. （Weekend Australian）

澳洲「世紀報」（The Age）、雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）及澳洲「第九頻道新聞網」（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes），23日聯合披露自稱理想幻滅的中國間諜王立強的爆料內容。

王立強聲稱，他已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

了解澳洲媒體生態人士指出，澳洲的媒體圈也有涇渭分明的現象，像澳洲人報與雪梨每日電訊報，以及世紀報及雪梨晨驅報等就分屬光譜兩端，不能排除整個事件也摻雜澳洲媒體競爭的成分在其中。

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