公園變火葬場！ 廣東民眾上街抗議遭暴打催淚彈驅離

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）不滿政府以建公園藉口誆騙簽名後，改建火葬場，中國廣東茂名化州市28日爆發大規模民眾示威抗議，當地政府出動數千名鎮暴警察，強力鎮壓。有網友將現場影片及照片上傳，沒多久即遭官方刪除並屏蔽消息。有中國民眾感慨「終於知道香港人為什麼上街了。」

《大紀元》報導，香港反送中運動持續，中國廣東也不平靜，茂名化州市文樓鎮居民不滿政府以「興建人文公園」為由，騙得居民簽名同意後，才發佈公告說要建立火葬場。

民眾不滿遭欺騙，加之上網搜尋後認為火葬場對環境及人體有害，群起反對，11月28日前往鎮政府前打算抗議。

當地政府似早知道居民此舉，調動上千名防暴警察在各路口駐扎，還有無人機及防爆車等待命。原本抗議人潮僅數百人，但在1名老人遭防暴警察擊倒在地後，激起民憤，有學生對警方丟擲石塊，雙方爆發衝突。

1名村民表示，昨（29）日在現場抗議的民眾超過5000人，警方在驅離過程中向村民施放催淚彈，出動水炮車，有民眾被打破頭，他還看見十幾個警察毆打1名學生。

有民眾錄影並將影片及相關照片貼上社群平台微博，引發關注，但隨即遭到官方刪除「和諧」。

《中央社》報導，在衝突升級後，當地政府迅速調整政策，化州市政府昨日發出公告，表示將進一步徵求民眾意見，暫停該項目。

雖示威影響屢遭「和諧」，但在某些尚未被刪除的討論串中，也可看見中國網民對於此事與香港「反送中」事件的聯想。

微博上中國網民的討論串（圖取自微博/中央社）