宋楚瑜合體郭台銘、柯文哲　訴求翻轉藍綠

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 親民黨總統參選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘，今(30)日同台推薦郭台銘子弟兵、新北立委參選人李縉穎。柯文哲表示，超越藍綠非消滅藍綠，是翻轉並和平共存。

無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎，上午在土城成立競選總部，前老闆柯文哲、郭台銘站台力挺，宋楚瑜與副手余湘合體幫「郭家軍」李縉穎造勢。

中央社引述郭台銘表示，他掛保證要求李縉穎做到3件事，不違法濫權，「盜採砂石這種生意絕對不可以」、不夫人干政，及實踐他與宋楚瑜國政願景。他希望李縉穎前進國會，實踐台灣為優先科技實驗島理想。

他說，如果李縉穎違法濫權，「我一定第一個把他罷免掉」。

柯文哲表示，李縉穎歷經兩個嚴厲老闆考驗與操練，能夠生存代表有本事。台灣這次選舉，在土城就是最好觀察點，「不但最有看頭，也是台灣的縮影」。

他說，立法院不是只有黨意卻沒民意，政治應超越藍綠但非消滅藍綠，希望擺脫目前藍綠惡鬥泥沼，有翻轉契機並和平共存。

柯文哲致詞後，郭台銘又拿起麥克風並鞠躬表示，他接受柯文哲近日對他的指教，更同意柯文哲說「搞台獨的都是垃圾」，中華民國派絕不能搞台灣獨立。

宋楚瑜則細數當台灣省長時的政績，並推崇郭台銘創造就業機會，是台灣人驕傲。