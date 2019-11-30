中國媒體：李孟居因支持「反中亂港」被捕　陸委會：至今未獲通報

更新時間: 2019-11-30 16:31

首次發稿: 2019-11-30 15:44

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 針對李孟居被失蹤事件最新發展，陸委會今(30)日下午表示，至今未接獲中方通報。

中央社報導，我陸委會下午透過文字回應表示，據洽相關機關瞭解，陸方仍未進行限制人身自由通報。

陸委會表示，目前政府與相關機關及家屬均保持聯繫、掌握案件發展、並提供法律諮詢等協助，截至目前為止，家屬尚未提出赴陸探視協助之請求。

陸委會並會呼籲中方，應保障李孟居的訴訟權益，享有完整有效的律師辯護、會見等司法權益，並基於人道，同意家屬前往探視。後續政府也會持續與家屬保持聯繫，提供必要之協助。

首次發稿: 2019-11-30 15:44

中國媒體稱：李孟居因支持「反中亂港」活動被捕

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居今年(2019年)8月20日赴中國後失聯至今，且遭對岸以涉嫌為害國安為由逮捕。中國環球網今(30）日報導，李孟居是因支持「反中亂港」活動被捕。

今年9月間，我總統府曾表示，對李孟居疑似被失蹤事件高度關切，正請陸委會等單位全力向中方交涉，並承諾會投入各項必要協助。

環球網11月30日引述南方日報報導(如下圖)，

記者11月30日從國家安全機關獲悉：2019年10月31日，經深圳市人民檢察院批准，臺灣居民李孟居因涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，被深圳市國家安全局依法逮捕。

報導還指出，李孟居係「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密。現該案正在依法辦理中 。

圖/環球網

據了解，身為台灣聯合國協進會理事的李孟居，長期支持以台灣名義加入聯合國，並高度關切香港反送中運動。他8月前往香港旅遊後失聯，疑似「被失蹤」。

先前有報導指出，李孟居8月18日赴港，原定20日返台。不過他的最後通聯停在20日，最後通聯畫面在中國深圳，接著音訊全無，家屬相當焦急。

根據李孟居傳給友人的照片顯示，李孟居18日到香港出遊，晚上到反送中現場，並拍照留念，20日的手機影像有解放軍裝甲車、軍用卡車的照片，無法確認是分享或自攝，親友擔憂就是這些照片遭中國羅織罪名。