電動自行車新制上路 新北多國語言宣傳海報開放下載

因無需考取駕照就能上路，電動自行車成為許多外籍移工的代步工具，新北市交通局為宣導電動自行車新規定，製作中文、英文、印尼文、越南文及泰文等5種語言海報文宣，於交通局網站首頁提供海報電子檔供下載，也請雇主提醒所聘移工遵守交通法規，保障自身及其他用路人安全。

「道路交通管理處罰條例」新制於今年10月1日正式上路，並針對電動自行車改裝、未配戴安全帽及違規載人等違規項目已增訂相關罰則，電動自行車擅自改裝，可處罰新臺幣1800到5400元；車速超過25公里，可處罰900到1800元；駕駛人未配戴安全帽及違規載人，可處300元罰鍰，擅自改裝最高可處5400元罰鍰。

新北交通局交通安全科科長林昭賢表示，騎乘電動自行車因免考照，成為外籍移工最夯的代步工具，交通違規也層出不窮，更有擅自改裝提高車速，肇事頻傳；有鑑於此，交通局已製作中文、英文、印尼文、越南文及泰文等5種語言海報文宣，於交通局網站首頁提供海報電子檔供下載，也請雇主提醒所聘移工遵守交通法規，保障自身及其他用路人安全。

此外，新北市警察局也同步加強電動自行車違規攔查，取締逆向行駛、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、載人等違規行為，並稽查騎乘車輛有無黏貼懸掛合格標章，新北市交通局再次提醒民眾騎乘電動自行車，勿超速並保持適當車距、戴安全帽及遵守交通規則。（新聞轉載自新住民全球新聞網）