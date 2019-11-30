防堵不法跨國婚姻媒介 移民署：違者開罰

內政部108年11月29日修正發布「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，增列防堵條款。移民署表示，過去曾有從事跨國婚媒的法人在遭廢止許可前，即另申請成立新的法人團體，續行不法。故此次修正辦法，明定遭廢止許可之法人的代表人，4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，以防堵不法團體另起爐灶，以保障民眾權益。

移民署另說明，法律禁止任何人收受跨國婚媒期約報酬及散播廣告。近期屢有民眾向該署反映，在網路上看到有人在招攬跨國（境）婚姻媒合，並附有美女照片而與刊登者聯絡，但事後發現服務品質不佳，相親對象和刊登落差大，且有訛詐金錢嫌疑，經移民署鎖定目標深入追查，在蒐證完全後，提送審查小組進行裁罰。根據統計，108年違法跨國婚媒遭裁罰者計61件，其中57件為個人因收受報酬及刊登廣告而被裁罰。如民眾發現有人未經許可從事媒合跨國婚姻，可向移民署各地專勤隊檢舉。

移民署提醒民眾，可至移民署全球資訊網瀏覽查詢合法的跨國婚媒法人相關訊息，也看得到團體歷年的評鑑結果，並請民眾要多詢問、多比較，選擇合法的團體，較有保障。也呼籲民眾勿以越南新娘、大陸新娘等關鍵字去搜尋跨國婚媒網站或臉書社團，隨意接洽網路上私人介紹行為，以免發生糾紛而無法解決。（新聞轉載自新住民全球新聞網）