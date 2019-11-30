協助身心受創移工輔導 新北市首創通譯人才心理諮詢課程

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助在臺因故身心受創的外籍移工，新北市政府勞工局今年度委託群眾服務協會再次開辦「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」，結合專業諮商師資及課程，讓通譯人員具備心理諮商知能，進而即時協助心理諮商師與外籍移工。

今年9月起，針對熟知印尼、越南、菲律賓及泰國各國語言通譯人員進行培訓，計有30名學員參與訓練，其中共26名學員已取得結業證書。截至目前為止，本課程認證結業學員已達46位。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，自107年首創開辦至今的心理諮詢課程，主要是希望能培訓通譯人員在協助溝通時能具備心理諮商知能，除翻譯外，更能有效將諮商師要表達的心理諮商內容傳達給外籍移工，並提升通譯人員察覺身心受創移工的敏感度，進而減少文化代溝，以及時發現外籍移工的心理健康狀況，有助於增進移工的歸屬感及信任度。

勞工局強調，在11月完成的「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」獲得熱烈回響，共有26位通譯人員(印尼7名、越南11名、菲律賓7名、泰國1名)合格結訓。

本次培訓內容除了安排共42小時心理健康的概念、情緒與壓力管理、輔導技巧、同理心訓練等課程，也進行團體討論與實際演練，並經口試測驗合格後，才能獲得結業證書。未來勞工局也會將完成培訓的通譯人員名單提供警察局、家防中心及安置中心等單位，以協助相關心理諮商通譯服務。