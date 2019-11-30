台灣宜蘭男童「借光夜讀」、陪媽媽賣烤地瓜　各界愛心不斷湧入

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）陳姓單親母親因為失業，一度窮到身上只剩7元。最近順利在宜蘭加入地瓜媽媽行列，平日賣烤地瓜謀生。兒子放學後在騎樓微弱燈光下「借光夜讀」陪伴媽媽。經媒體報導後，昨(29)日各界熱心認購，展現台灣人的愛心。

中央社28日報導，陳女的丈夫在10年前去世，留下她與兒子在南部生活。母子倆在今年(2019年) 8月輾轉到人生地不熟的宜蘭找工作但不順利，失業加上健康出問題，兒子生病也沒錢看醫生，還積欠3個月房租，一度身上只剩7塊錢。

人安社會福利慈善事業基金會、羅東平安站長張家祥說，陳女在10月初到羅東平安站求援時，當時身上只剩7塊錢，他先給陳女2個便當、以及罐頭、米等乾糧應急，再媒合她加入地瓜媽媽行列。陳母的烤地瓜攤車，10月下旬順利在礁溪郵局前開張。

她讀國小5年級的兒子放學後就在旁邊陪著賣烤地瓜，有時把握時間在郵局騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓微弱燈光「借光夜讀」，讓不少路人看了很心酸。

28日晚上氣溫只有攝氏17度左右，還下著細雨，但年僅11歲、就讀國小5年級的張小弟還不想回到租屋處，寧願陪在媽媽身邊。

「抱歉，賣完了，謝謝…」這對母子的經歷被媒體報導後，昨(29)日上午各界愛心不斷湧入，有企業一口氣購買80條地瓜，有人來購買時還順便送上便當、水果、文具；甚至有民眾送來可充電式的檯燈，讓陳女的兒子在騎樓下唸書時，光線更好，避免傷眼。

此外，還有民眾買不到熟地瓜，就連生地瓜都要買，陳女連忙說「我連生地瓜都不夠烤給別人吃」。這名熱心民眾乾脆掏出兩張千元大鈔，只下訂5條，直說改天有時間再來取貨就好；陳女連連推辭：「錢太多、太多了」。也有民眾透過電視台，指名要捐款給陳女。

陳女說，她每天上午近9時固定擺攤，一天至少要賣50台斤的烤地瓜，才算收支打平，因此都要賣到晚上10時才敢收攤，兒子放學後都會陪伴她。各界寒冬送暖，雖讓她不孤單，但近日氣溫驟降，兒子穿著厚重夾克在戶外騎樓下念書，仍讓她心酸不已。張小弟則說，媽媽賺錢不易，希望下課時能在旁陪伴。他長大後立志當警察，守護母親與社會安全。

「這麼多人幫我，自己真的不知如何報答，只有努力賣地瓜回報。」中央社引述陳女說，日前身上只剩下7元想要煮飯時，因租屋處只有手提式瓦斯爐，卻連瓦斯罐都買不起。她昨(29)日準備了100台斤地瓜，上午9時擺攤開賣，晚間6時就賣完了，真的很感謝各界愛心，也很珍惜現在好不容易有個攤位謀生、穩定賺錢的日子。

圖/中央社

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