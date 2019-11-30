秋冬補助倒數 台北凱撒加碼獻禮讓您美夢成真

隨著冬天的腳步越來越近，一棵棵璀璨華麗的耶誕樹，營造溫馨夢幻的節慶氛圍，一串串繽紛的耶誕彩燈，點亮了街道、點亮了城市，更點亮了台北冬季！台北凱撒邀您漫步台北街頭，感受台北冬季的浪漫與愜意，貼心為您安排溫馨美好的假期與洋溢歡樂氣息的美食饗宴，帶給旅人們滿滿的幸福氛圍，冷冷的冬天，愛情、友情和親情卻是不斷升溫中。

​​​​​​為讓冬季旅人感受祝福滿載的幸福時刻，台北凱撒特別推出「冬暖‧美夢成真」住房專案，每房只要3,599元起。特別贈送一款用柳橙與榛果特製的橙臻蛋糕，寓意美夢成真，柳橙迷人的酸甜香氣加上濃郁的榛果風味交織出層次豐富且獨特冬日滋味，品嚐前記得先許個願，讓親愛的家人或摯友一起在今年冬天美夢成真！官網訂房再加碼贈薑心比心紅茶包，輕啜一口暖紅茶，散發出溫潤薑香，像暖流般帶給旅人溫暖滿溢。明年1月前入住再獨享高鐵飯店聯票7折優惠，讓您輕鬆規劃超值旅程。秋冬遊補助最後倒數，不但每晚再省下1,000元，還有每房200元的夜市抵用金跟台北凱撒加碼每人500元的餐飲抵用金，Checkers節慶限定餐點任您品嚐！

歲末年終，該是找個時間與親朋好友相聚，享受豐盛美食並暢聊這一年的美好。台北凱撒Checkers自助餐廳於12月端上全然嶄新的冬季限定美味，除了有一般自助餐廳吃不到的超人氣酸菜白肉鍋料理，12/21~31期間更特別推出一系列耶誕主題美食饗宴，讓您用味蕾體驗耶誕節熱鬧氛圍。餐檯上澎派呈現的現切香烤牛排、耶誕爐烤火雞與精緻歐風冷盤，營造出微奢華的節慶氣息，結合了丁香、肉桂等香料味的特調熱紅酒，讓享受美味的料理之際，也讓心更溫暖。最受注目的甜點區則佈滿精緻繽紛的耶誕甜點，充滿歡樂元素的耶誕樹、雪人造型的杯子蛋糕、經典樹幹蛋糕與史多倫水果蛋糕，歡樂氛圍的陪伴下度過溫暖愉悅的佳節時光與精緻甜點，豐盛美食無限享用，更於12/21~25每日舉辦1~2場的「繽紛耶誕‧薑餅彩繪」活動，將由點心坊專業主廚帶領您體驗親手繪製薑餅的樂趣，創造最暖心的佳節回憶！