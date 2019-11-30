天冷吃鍋！ 彩豐樓「廣式一品羊肉爐」好溫補

天氣持續轉涼，特別想吃點暖呼呼的美食，趁著天冷進補一番！台南大員皇冠假日酒店2樓「彩豐樓」推出「廣式一品羊肉爐」，自2019年12月1日起2020年至1月23日季節限定供應。 彩豐樓主廚袁東海特別融合廣式口味與台式吃法，研發出絕妙比例的羊肉爐，讓人一吃難忘，肯定是今年冬天最愛的一鍋。慶祝2019再度榮獲「金鑽百家好店」，12月推出主廚推薦特惠佳餚，消費滿額加價購「清蒸石斑魚」每尾只要100元，享受超值美食就要即時。

寒冷的冬天到來，暖呼呼的鍋料理，絕對是這個季節的最佳選擇！彩豐樓自2019年12月1日起2020年至1月23日推出冬令進補新菜「廣式一品羊肉爐」，每鍋1,380元適合4-5人一起享用。選用去骨帶皮的羊腩，整塊先用熱水與柳橙皮一起川燙後，切成3公分約一口大小，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、蒜頭、白甘蔗與月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮90分鐘，讓羊腩入味並釋出濃郁膠質，屬於廣式濃稠紅燒做法，與台式羊肉爐藥膳湯底截然不同。為了符合台灣人吃鍋也要喝湯的習慣，袁東海主廚特別加以微調吃法，上桌前燒煮入味的羊腩加入適當比例的大骨湯，由羊骨、豬骨與雞骨熬製而成，就完成這道「廣式一品羊肉爐」，鮮香四溢，沒有台式藥膳味，屬於溫補，單喝湯頭香濃、或是澆淋在煲仔飯一起吃，更是美味再升級。「廣式一品羊肉爐」附餐有綜合蔬菜盤，沾醬則是以白豆乳腐乳加入米酒調和，成為特製甜豆腐乳醬，屬於廣式獨特沾醬，但也特別準備台式必備的岡山豆瓣醬，兩種沾醬一次滿足。

彩豐樓由香港名廚袁東海領軍，逾四十年的廚藝資歷及香港、中國和台灣知名飯店的主廚經驗，精湛且創意的料理手法將傳統粵式料理與台灣當地食材結合，2019年再度入選台南市經濟發展局主辦的「金鑽百家好店」肯定，為了回饋消費者的支持，12月也同步推出主廚推薦「清蒸石斑魚」每尾只要100元，凡單筆消費滿2,000元，即可加價購點用1尾，消費滿4,000元可點用2尾，以此類推，恕不提供外帶服務。以上專案須另加10%服務費。為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-512-1910彩豐樓。地址：台南市安平區州平路289號2樓。