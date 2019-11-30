汽車產業轉型或寒冬？ 奧迪、戴姆勒計畫裁員萬人

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）繼奧迪(Audi) 德國廠表示將在未來五年裁員15%共9500人以專注投入電動車後，賓士(Mercedes-Benz) 母公司戴姆勒(Daimler)也跟進宣布，由於要讓資金轉進電動車產業，在全球要砍掉「至少五位數」的崗位。

聲明中指出，發展排放更少二氧化碳的交通方式需要大量的資金挹注，為了增加競爭力、創新能力與投資力度，將在2022年底前減少高達14億美元的人力支出，不只是一般的職位，全球管理職也會被削減大約一成。

戴姆勒在全球有超過30萬名員工，且在17個國家設有工廠，大裁員的消息引發外界重視，不過公司強調，會以「最符合社會責任」的方式裁員，除積極與工會代表溝通外，還會擴大兼職式退休的模式，並會提供適當的資遣費等。

在此之前，奧迪也用同樣的理由大砍員工，希望藉著讓員工「提早退休」，省下大約60億歐元的人事費用，於此同時，奧迪也砸下數十億歐元的經費，投資在電池革新、油電混合車以及自動駕駛等新技術上。

事實上，由於中國市場的銷量減少，加上歐盟越來越嚴格的排放規範，再加上轉進電動車市場高昂的研發費用，奧迪等車商已經出現收益下滑的狀況，奧迪母公司福斯汽車去(2018)年傳出的汽車廢氣排放醜聞，罰款高達8億歐元更是讓財政雪上加霜。

奧迪指出，為了適應未來發展，一些職位的重要性將降低，不過同時也會創造新的工作機會，未來三年奧迪仍會持續訓練年輕人，並提供實習的機會。

不只是奧迪與戴姆勒，德國的經濟成長正在趨緩，博世(Bosch)公司等汽車零件供應商也開始裁員，毫無疑問，汽車產業正面臨挑戰，BBC分析，各大公司最後決戰的場地，可能就是電動車市場。