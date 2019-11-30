美麗信雨林餐廳《暖心冬季 辣韓美食節》

韓國美食總是讓人胃口大開、暖胃滿足！美麗信雨林餐廳12月份起將以韓式美味攻佔嘉賓味蕾，酸辣滋味搭配喝不完的生啤，讓寒冬立刻變暖冬。

美麗信雨林餐廳12月6日(五)至2月29日(六)推出全新【暖心冬季˙辣韓美食節】，主廚將黑毛豬腿、牛肋條、軟絲等韓式常見食材，透過巧思創意變出道道精緻美食；平日午間每人NT$840+10%、平日晚間每人NT$940+10%；假日全天每人NT$980+10%；此外，12月6日至1月6日假日期間，更推出每人限定位上料理「蟹肉鮮鮑粥」一份；主廚嚴選十頭鮑，使用低溫烹調方式與鰹魚一同燉煮，讓鮑魚口感更加軟嫩鮮甜；再將湯汁與上湯熬煮成粥，加入香菇、時蔬熬煮，絕對是營養價值高卻清爽十足的高檔粥品，滿滿的鮮甜海味，來上一碗頓時忘卻煩惱，沉浸在美味的感動中。

美麗信雨林餐廳推出「暖心冬季˙辣韓美食節」，主廚用一系列美味料理盜獵嘉賓味蕾！假日限定的【首爾烤豬腳】，造訪首爾必吃的烤豬腳，是以新鮮水果醃製黑毛豬豬大腿，豬大腿用糖醃燻過後，再進烤箱烤，食用前將主廚自製韓國水果醬淋至表面，外皮酥脆口感酸甜，可搭配蒜泥及醋做成的醬汁，口感獨特唇齒留香。【京畿道醬燒牛肋條】，使用美國安格斯黑牛牛肋條，搭配蘋果、水梨、西芹、胡蘿蔔汁等蔬果，將蔬菜的甜味醃製在牛肋條裡，天然果酸也可讓牛肉的肉質吃起來更加鬆軟。再將肋條淋上主廚自製水果蔬菜醃製醬汁進行高溫烘烤，搭配青紅椒及蒜片洋蔥碳烤配菜，吃起來口感香辣還可以感受到鮮甜水果味。【韓式鑲烏賊】，使用豬絞肉加上新鮮蔬菜及自製柚香蘿蔔及韓式泡菜拌勻，再搭配台灣軟絲，淋上韓式自製烤肉醬。烤肉醬使用麥芽糖、鰹魚、雞骨、蔬菜水果進行熬製，韓國喜愛用米提煉出來的糖漿，芝麻提煉出來的香油，天然食材的口味，搭配韓式湯醬油濃縮熬煮，再淋於軟絲上先蒸再烤，切片搭配蜂蜜芥茉醬及七味粉，多層次口感魅力無法擋。假日限定【韓風醬燒皇冠豬】，使用主廚特製水梨蕃茄醃醬加上大量的香蔥及芝麻附蓋於表面，以低溫慢烤的方式，讓豬肉的肉質更加軟嫩口味香辣帶勁。【朝鮮催淚蛋】，使用韓國辣椒粉及大醬，搭配本土土雞蛋拌勻，使用乾煎的方式，搭配紫蘇油還有香蔥芝麻及韓式醬油，再搭配台灣口味豆豉、青龍椒，口感豐富。【韓式手撕雞】，以本土雞肉，使用舒肥手法，手工弄成絲狀；再搭配自製大米熬煮的糖漿調和的炸醬，口感滑順，再配上清爽四季豆¸ 一口接一口完全停不下來！【涼拌粉絲】，是道韓國常見的區域料理，使用韓國正宗涼粉，加入台灣菠菜、紅蘿蔔絲及黑毛豬肉，調味使用蠔油及韓國本地芝麻香油調勻，韓國芝麻油吃起來芳香不帶苦味；此外，雨林餐台現煮區更提供【韓式部隊鍋】，高達12種配料，嘉賓可自行選擇，有深受大家喜愛的起司、泡麵及各類魚漿食材還有各種新鮮蔬菜，還特別增加台式羊肉爐及日式鮭魚石狩鍋，美麗信讓這個冬季不只暖心更暖胃。除了以上料理還有道地【韓式海鮮煎餅】、【泡菜煎餅】及各類【阿珠媽烤肉飯捲】也會在餐台呈現。炸烤區推出兩款炸雞；【經典柚香炸雞】，使用新鮮柳橙皮及日本柚子醬口感酸甜。【起司熔岩炸雞】，底部使用披薩起司，再灑上現刨的帕達起司，雙重口感，滋味濃郁。

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，全新推出的【暖心冬季˙辣韓美食節】涵蓋各式佳餚，平日餐期除了各式特色餐點外，還有綜合生魚片、豐富蝦蟹海鮮大軍，壽司手卷區提供綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、冰涼生啤酒無限暢飲，還有精選湯品、時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。活動詳情及訂位電洽：(02)7702-5888。美麗信貼心提醒：開車不喝酒˙安全有保障。

備註說明：

以上餐飲價格皆需另加10%服務費。

平日定義為週一起至週五午間止，假日定義為週五晚間起至週日晚間止。