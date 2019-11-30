英國倫敦驚傳恐攻2死3傷 犯人遭擊斃

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）倫敦重要車站倫敦橋站周五（29日）傳出砍人事件，警方雖然在事發後五分鐘內抵達現場並擊斃犯人，仍無法阻止兩死一重傷兩輕傷的悲劇，目前已經依照恐怖攻擊的流程進行調查。

28歲的嫌犯Usman Khan之前就因為恐怖攻擊的指控而入獄，不過一年前，在同意穿戴電子腳鐐以方便當局掌握他的行蹤後，就被有條件的釋放出獄，事發當時他應該正前往附近的魚販大廳。(Fishmongers’ Hall)參與牛津大學舉辦的「一起學習」犯罪正義活動，隨後開始在附近攻擊路人。

犯人身穿假的自爆背心，持刀徒步進行攻擊，不過許多路人發現情況有異後，自發性的進行反擊，魚販大廳的目擊者指出，一名在會場的與會者還取下牆上展示的一角鯨的角去參與圍剿，數名路人最後成功壓制犯人。

雖然路人試圖將犯人繳械，不過趕到現場的警察看到犯人手上的凶器後將其開槍擊斃，靠近案發現場的倫敦國王學院與英國新聞大樓也被封鎖，警方更建議居住在附近的居民周末另覓住處，直到警方確認附近並無危險才能回家。

現階段仍未掌握死傷者的身分，相關單位只透漏兩人確定喪生，三名傷者中一名傷勢嚴重不過狀況仍算穩定，其他兩人一人僅受輕傷，一人的狀況也無須擔心。

BBC的分析師指出，相較於2年前相同地點隨機砍人的犯罪，這次更像是選好目標的預謀犯罪行為，當局很快地就查出犯人的身分，現在的首要目標是找出他的動機，並確定後續有無危險。