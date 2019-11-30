中國央視女記者掌摑留學生遭判刑12個月 賠償金台幣8萬3

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國央視駐英國倫敦記者孔琳琳去年9月涉嫌在一場研討會中掌摑香港留學生，被控以襲擊罪名，昨（29）日被英國法院判處12個月有條件假釋，須賠償被害人2115英鎊，折合台幣約83000元。

《大紀元》報導，2018年9月30日英國國會議員菲奧娜‧布魯斯（Fiona Bruce）召開會議，以香港自治為主題進行討論。 中國中央駐倫敦記者孔琳琳在會議中失控大吵大鬧，以「漢奸」「分裂中國」等字眼抨擊與會來賓，並在請出場外時，掌摑1名在現場擔任志工的香港留學生伊諾克‧劉（Enoch Lieu）。

孔琳琳隨後遭警方逮捕，並控一般襲擊罪名，隨後獲釋。

事後中國駐英國大使館並要求該會議組織人向孔琳琳道歉，中國央視表示孔琳琳的行為是正常履職。

英國伯明翰地方法院11月29日宣佈判決，孔琳琳掌摑留學生一事，已構成刑事襲擊，法官沙米姆·庫雷西（Shamim Qureshi）表示，孔琳琳掌摑力道之大，連8個座位外都聽得見。

受害人劉先生在出庭時表示，孔琳琳在掌摑他之前，打了他的肘部，並稱其他與會成員是傀儡。

孔琳琳被判處12個月的有條件釋放，被命令支付受害人追加罰款以及100英鎊賠償金，共2115英鎊，折合台幣約83000元。孔琳琳律師在法庭上表示將對此判決提出上訴。