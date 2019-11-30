「國際移民日」組團玩馬來西亞「播棋」 體驗新住民遊戲文化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）迎接12月即將到來的國際移民日，新北市立圖書館新莊裕民分館推出一系列「多元文化好好玩」活動，今（30）日登場的「玩具好好玩」多元文化遊戲體驗課程，更將帶大小朋友體驗亞洲各國的傳統童玩與多元文化融合玩具，認識新住民朋友的遊戲文化。

聯合國於2000年訂定每年的12月18日為國際移民日，根據統計，新北市新住民有10萬7千多人，為了讓民眾更加深入了解新住民文化，新莊裕民分館推出四大主題的「多元文化好好玩」活動，包括「玩具好好玩｣、「桌遊好好玩｣、「繪本好好玩」及「閱讀好好玩｣，讓大小朋友可以透過閱讀與遊戲，了解與尊重新住民的文化。

中華民國遊戲協會特別帶來越南、馬來西亞、印度、香港、以色列、日本等國家的童玩，有名列「史上最年長的10大桌遊」遊戲，如馬來西亞「播棋」、印度「蛇梯棋」等，還有亞運會正式比賽項目之一的籐球、越南的毽子，以及運動玩家視為手部極限運動代表的日本劍玉等，讓親子可以透過現場體驗各國遊戲，認識新移民文化的特色。

此外12月7日、14日的「桌遊好好玩｣活動，則將帶大家體驗臺灣、日本、韓國、以色列、印度、中國等不同國家的桌遊，包括可以認識臺灣原住民與六大毒蛇的「蛇梯棋」，以及可以認識越南文化特色的「水上市場」、日本的「花牌」、以色列的拉密等，讓大家不用出國也能體驗當地遊戲，深入了解各國文化。