英倫敦恐攻事件2人被刺傷重不治 警擊斃嫌犯

英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）指出，倫敦今天發生恐怖攻擊事件，2名平民因傷重不治身亡，還有3人仍在治療。

倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）表示：「在最沉重的心情下我必須告知大家，倫敦橋（London Bridge）地區發生的恐攻事件，除嫌犯遭警方擊斃，2名受到攻擊的平民不幸傷重身亡。」

英國首都倫敦市中心的倫敦橋地區今天稍早發生恐攻事件，一名男子身上綁著假炸彈並持刀將數人刺傷，警方趕往後將這名男子擊斃。

倫敦都會區警察局指出，一名男子在倫敦持刀攻擊數人後，武裝警察在倫敦橋將這名身上綁著「假爆炸裝置」的男子擊斃。

英國反恐最高官員巴蘇（Neil Basu）告訴記者，數人在這次攻擊事件中受傷。

警方表示針對倫敦橋附近持刀攻擊事件，已在當地時間下午2時前發布警告。

路透社報導，根據一段在推特（Twitter）上傳的影片顯示，約有6名男子在倫敦橋的人行道上與某人搏鬥，這名背對鏡頭的人手上拿著一把刀。

一名武裝警察自這名男子手中奪回一人不久後，聽到兩聲槍響，這名男子即倒在地上不動。路透社無法立即證實這段影片的真實性。

倫敦橋於2017年6月發生過攻擊事件，當時有3名武裝分子開車衝撞行人，接著攻擊這處遭到包圍地區的人，造成8人死亡和至少48人受傷。

伊斯蘭國（IS）當時表示，這是他們戰士所為。