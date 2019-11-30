俄羅斯冰封1萬8000年小狗出土 保存完好仍見毛齒

俄羅斯最近發現一隻幾乎完美保存的冰封小狗屍體，鼻、毛和牙齒都不可思議保存良好。（圖取自twitter.com/CpgSthlm/ 中央社） 俄羅斯最近發現一隻幾乎完美保存的冰封小狗屍體，鼻、毛和牙齒都不可思議保存良好。（圖取自twitter.com/CpgSthlm/ 中央社）

俄羅斯最近發現一隻幾乎完美保存的冰封小狗屍體，鼻、毛和牙齒都不可思議保存良好。經瑞典科學家鑑定，牠被冰凍已有1萬8000年，但專家仍無法斷定牠究竟是狼是狗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯科學家在西伯利亞東部雅庫次克（Yakutsk）附近，發現這隻埋在永凍土裡的小狗屍體。

瑞典古生物遺傳學中心（Centre for Palaeogenetics）的專家用碳定年法分析牠的肋骨，確定牠被冰封多久；但經過廣泛基因檢測，至今仍無法斷定這隻動物是狗還是狼。

古生物遺傳學中心的研究員史丹頓（David Stanton）表示：「通常要區別狗和狼相對容易。我們已有許多參考資料，從這麼多資料照理說能判斷牠是狗是狼。但實際上我們無法分辨，這可能代表牠屬於的族群是狗和狼的共同祖先。」

史丹頓指出，這隻小狗被冰凍時，正是「狼和狗演化過程中一段非常有趣時期」。「我們不確定狗自何時被馴化，可能正是那時期。我們好奇牠到底是狗是狼，或介於兩者之間。」

一般認為，現代狗來自經人類馴化過的狼，但何時馴化則不清楚。2017年在「自然通訊」（Nature Communications）期刊發表的1篇研究發現，現代狗是2萬到4萬年前單一批狼群經馴化後的產物。

史丹頓表示，對這隻冰封小狗做進一步檢測，或許能提供更多線索來確認狗是何時被馴化。