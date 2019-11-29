Uber轉型並擴大與多元計程車合作 台灣新竹服務暫停

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）Uber今（29）日宣佈，12月1日起，為了配合《汽車運輸業管理規則》第103-1條，Uber 將調整營運模式以符合法規。未來系統除了維持與租賃業者合作接機服務，也將與多元化計程車隊合作，提供乘客更安全可靠的服務。

Uber表示，政府公布多元計程車修改方案後，Uber 團隊與多元計程車隊、租賃車夥伴、職業駕駛努力數月至今，針對法令規章、車牌取得、保險制度、運作機制等各種問題，協調折衝尋找最佳方案，期盼透過建立台灣網路叫車新制度。

Uber表示，由於轉換時間急迫，交通部雖盡力輔導，但相關配套未能同步到位，加上主管計程車的各地方政府行政程序腳步不一，更面臨了許多過時法令無法鬆綁的問題，導致12月1日即將上路的多元計程車方案，特別在新竹和台中，無法在短短40天內順利轉換，將會立即影響原本的服務。

Uber 表示，原先的App叫車流程、預先得知車資、信用卡付款，以及安全功能如GPS定位、110緊急救援、即時提供職業駕駛及車隊資訊和乘車品質等，都不會改變。

而營運範圍包括台北、新北、桃園與基隆等地，初期轉換等待時間較長，為避免影響行程，Uber呼籲乘客提早預先叫車。

台中、高雄則僅限台中市、高雄市可以叫車，且轉換初期等待時間較長，欲使用也請提早預先叫車。

新竹則是12 / 1 起暫時停止營運，恢復營運後，會第一時間以電子郵件通知使用者。

桃園機場接機的服務營運範圍不變，轉換初期等待時間較長。以小時計算，最低車資1000元，請於App內查看即時報價。