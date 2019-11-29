民間投資創6年最大增速 2019年GDP上修至2.64%

主計總處報喜，由於台商回流成效超乎預期，2019年經濟成長率上修至2.64%，預測2020年經濟成長率為2.72%，主計長朱澤民表示，雖然國際情勢存在不確定性，台灣經濟依舊穩健成長。

主計總處今天發布經濟預測，上修2019年經濟成長率0.18個百分點，來到2.64%，並預測2020年經濟成長2.72%，也較預測數上修0.14個百分點。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，不論是今年經濟成長率上修，還是明年經濟成長率優於今年，「投資超乎預期是重要因素」。

主計總處指出，民間投資方面，半導體廠商增加高階製程投資，以及回流台商持續擴充產能、增添設備及廠房，可望推升成長動能，因而預測2019年民間投資實質成長7.61%，不只較預測數上修2.6個百分點，成長率也創下2014年以來、近6年最高紀錄。

據IHS Markit最新預測，2019年全球經濟成長2.6%，2020年略降至2.5%，在國際景氣走緩的情況下，台灣經濟仍逆勢上揚，蔡鈺泰說明，過去台灣產業外移、資金外流，現在剛好相反，成為一股支撐力道；雖然出口會受外在環境影響，但受惠於台商回流、轉單效應等因素，國內產能持續成長，得以減緩外在挑戰帶來的負面效果。

此外，據主計總處預估，明年投資熱度延續，2020年民間投資成長率為4.05%，公營事業投資成長率更一舉衝上16.91%的高點。

在今年高基期下，明年民間投資成長依然亮眼，蔡鈺泰解釋，除了半導體維持一定資本支出規模，台商回流熱度持續，離岸風電等投資建置明年達到高峰，因而帶動民間投資、公營事業投資寫下好成績。

不過主計總處提醒，美中、日韓貿易爭端後續發展，國際股匯債市波動、歐美央行貨幣政策走向，以及地緣政治情勢對全球經濟影響，仍然是影響景氣展望的重要不確定因素。