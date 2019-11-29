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泰國觀光簽證新規明實施 申請者需附3個月財力證明

截至今年10月止，造訪泰國的台灣人高達70萬人次，較去年同期成長23%。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/29 19:56
示意圖（圖/ pixabay）

示意圖（圖/ pixabay）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）喜歡泰國的民眾要注意了！自明（30）日起，申請泰國觀光簽證的民眾需提供3個月的財力證明影本，還必須先上網註冊、上傳個人資料並繳款，才能前往泰國辦事處繳交資料。但若是跟團或旅行社代辦，則不需要出示財力證明。

泰國是台灣民眾出國度假的首選之一，根據交通部觀光局資料顯示，截至今年10月止，造訪泰國的台灣人高達70萬人次，較去年同期成長23%。

但泰國貿易經濟辦事處本月12日前宣佈，明日起，申請泰國觀光旅遊簽證前，民眾需上網註冊，並填寫申請資料，線上完成付款，預約送件日期，才可將資料送至辦事處。

旅客在申請觀光簽證時，需附上財力證明文件，內容包括清楚的存簿封面頁、內頁影本、及過去3個月的明細資料。

泰國貿易經濟辦事處表示，財力證明中，存款的多寡不會影響簽證申請事宜，但由於系統關係，若民眾未附上財力證明，系統將無法進行下一步申請步驟。

《蘋果》報導，百威旅行社副總俞示芬說，由於旅行社會提出擔保證明給泰國辦事處，跟團或向旅行社購買行程的旅客就不需提出財力證明，但旅行社會收取代辦費。

俞示芬說，因為泰簽處的系統不穩定，建議自由行旅客提早申請簽證，不要拖到最後一刻再申請，避免因系統關係拿不到簽證。若停留時間低於15天，也建議民眾可直接前往泰國辦理落地簽證，因為泰國落地簽證免費期間直到明年的4月30日。
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