食農點「綠」成金 新北34校分享農場體驗

新北市教育局今(108) 年邀集34校帶領1500位師生至農場實地參訪，並藉青農的經驗 分享，體驗農事操作，今(29)日各校於鶯歌國中「 食農綠金進行式」活動現場分享， 不僅學生對於食物的生產過程有更深入的了解，也提前職涯探索， 培養新北未來的「綠金」人才。

三民高中李慧鈴老師分享到，校內有一位柯姓視障學生， 家裡經濟情況不佳， 下課或假日會幫忙近全盲的母親賣地瓜貼補家庭經濟， 這次食農綠金農場體驗活動， 他發現種植地瓜的辛苦與友善耕作對環境的重要， 讓他往後在幫忙販售地瓜時， 能將友善耕作理念分享給民眾而增加自信心， 並為自己能為環境盡一份心力感到驕傲。

三民高中詹媁晴同學則是對農業充滿興趣， 她非常認同友善耕作對土地永續發展的重要性， 希望能將食農教育與自己未來的生涯規畫連結起來， 影響家人與朋友，推展友善農耕，為地球環境保育盡一份心力。 江翠國中的王凱弘同學提到，學校常有人抱怨有機蔬菜的價格不菲， 但實際探訪體驗後， 感受到有機業者的確要比其他人花費更多的心血， 這份價差是給予有機業者最基本的回報， 也是給予消費者自己最好的保險金。

教育局工程及環境教育科李幼安科長表示， 教育局自104年開始持續推動讓學校到新北優質農漁業經營者場參 訪，「食農綠金進行式」的活動除了結合生涯探索與規畫外， 也更能讓這些優質的農場被更多人看見， 今年特別請退休主任李飛瑩利用空拍機跟拍學生食農體驗的影像記錄 ，讓活動兼具了省思生產與環境互動的宏觀高度， 相關資源影片可至新北市永續環境教育中心網站觀賞。