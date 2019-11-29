「來去總統府住一晚」海外部落客抵花蓮 造訪理想大地

由中華文化總會、交通部觀光局共同主辦全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，共10組海外知名部落客除了體驗總統府住宿一晚外，更規劃台灣各地的深度旅遊，其中以手語探索世界的全球知名美籍聾人旅行家Calvin Young和德籍Sabrina Walker情侶組，以及旅遊全球30餘國的印度情侶檔Aakash Malhotra和Aparajita Misra分別選擇花蓮為台灣必訪之地。花蓮坐落於台灣最美後山，大山大海環伺在側，還有花東縱谷的山嵐美景，台灣四季如春的氣候環境不輸任何海外知名之度假勝地。

花蓮理想大地渡假飯店為此次海外部落客入住的東部首選之地，更是國內唯一飯店內規劃2.2公里運河的遊艇飯店，園區低天際線的廣闊綠地，承襲歐洲海權時代為背景，結合西班牙高第式建築品味，微風吹拂，接近秋冬的涼爽氣候，讓來訪的部落客們驚嘆台灣後山的自然優美，而美籍聾人旅行家Calvin Young和德籍Sabrina Walker情侶組更是首次造訪花蓮，對於飯店的美景及員工的熱情留下深刻印象。餐飲部分則透過主廚的創意巧意，融合台灣花蓮在地食材，並將特色香草入菜如萬壽菊，一道道在地風味又不失美味的台灣料理，讓來訪的美籍聾人旅行情侶組用手語大讚好吃，同時，飯店也安排體驗落羽松森林秘境，乘坐著理想大地獨有的傳統生態竹筏，在天然河道上緩緩前進，欣賞褪去綠衣漸漸轉色、開始嶄露芳姿的落羽松森林。二位聾人旅行家三天二夜停留期間，對於飯店景觀特色彷彿回到自己國度，園區內竟然有運河，遊船體驗也讓二位感到驚嘆不已，房間內古董般典雅的傢俱呈現，員工體貼親切的細膩服務，更成為他們此次旅行中最美的回憶，並約好務必會再造訪花蓮，享受與大自然共生的美好旅程。

透過「來去總統府住一晚」體驗活動，不僅讓海外更多旅客認識台灣旅遊景點和在地美食，更透過飯店與部落客們的彼此交流，激發出更多來訪花蓮的旅遊誘因，尤以理想大地園區結合花蓮在地元素與生態環保的定點式渡假獨特體驗，讓他們在台認識台灣唯一世界百大飯店，並留下深刻美好的印象，期盼可為花蓮地區爭取更多國際觀光旅客的蒞臨。