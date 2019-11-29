超夢幻！原創基地節遍佈台北松菸　當代藝術探動保時下議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019原創基地節首度移致戶外展出，以「幻場」為題遍佈整個松山文創園區，呈現11組當代藝術家的裝置藝術及光雕作品，深入探討社會議題，和民眾開啟心靈對話，更規劃採點集章活動，可換得精美小禮，自即日起展至12月8日止。

松山文創園區表示，今年主題「幻場」帶著一點浪漫的想像，透過藝術、古蹟和自然的結合，著重場域帶給人的視覺酵素，體驗不同的視覺聯想跟心靈解放，也重新定義松菸。

今年參展的11位藝術家，包含游文富、林淑鈴、吳芊頤等。其中，游文富作品「粉夢幻」真的粉夢幻！藝術家將五萬根染成粉紅色的竹籤，直立在松菸土地上，園區內的樹、桌子、人都被滿滿的粉紅力量包圍，有潛力成為拍照打卡上傳的熱門景點。

此外，動保議題近日逐漸發酵，藝術家李文政身為動物愛好者，創作「好運計程車」以自己領養的動物「好運」命名，希望創作能帶給其他流浪動物好運，探討台灣動保議題及生命教育故事，更呼籲大家關注野生動物路砂問題。

原創基地節也串連周邊店家，規劃「集章四重奏」活動，適合各年齡參加，可兌換好禮包含光泉茉莉茶園飲品、La Vie生活雜誌、3M商品等，詳情請前往官網查詢。



游文富作品「粉夢幻」（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



李文政創作「好運計程車」（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



王建揚創作「納西瑟斯的樂園」以古希臘神話為靈感探討時下「自拍」現象，於巴洛克花園展出（圖/Taiwan News, Lyla Liu）