先有雞還是先有蛋 中國貴州研究宣稱找到解答

先有雞還是先有蛋？一直是動物起源的謎題。一個針對中國大陸貴州出土的胚胎化石研究，近日給出了答案：先有蛋。

根據中國科學院南京地質古生物研究所28日發布，該所副研究員殷宗軍、研究員朱茂炎與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館以及瑞士光源的同行合作，在貴州甕安生物群一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中找到了一類名叫「籠脊球」的化石，為回答雞生蛋還是蛋生雞的問題提供了重要線索。

相關研究成果已於27日在細胞期刊（Cell）的子刊：當代生物學（Current Biology）官網發表。

發布稱，籠脊球整體呈球形，直徑不到0.1公分，保存了精美的多細胞結構。研究人員採用最先進的超高解析度同步輻射三維無損成像技術，像醫生給患者做電腦斷層攝影掃描一樣，重構了數百個籠脊球標本的立體結構。

研究結果顯示，這些籠脊球在充滿營養物質的厚壁囊包中發育，發育過程既類似動物的單細胞近親，又更為複雜，顯示出有規律的細胞遷移、重組等動物胚胎特有的發育機制。

參與研究的殷宗軍說，如果我們將動物比喻成一隻雞的話，那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋，它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。

他指出，籠脊球化石的發現恰恰就表明，孵化出動物這隻小雞的蛋在6.1億年前就已經出現了。換言之，籠脊球化石記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步，這一步為真正有細胞和組織分化的動物的出現奠定了生物學基礎。

一類名叫「籠脊球」的化石，為回答雞生蛋還是蛋生雞的問題提供了重要線索。圖為籠脊球化石的生活週期。（圖取自細胞期刊網頁cell.com）