台灣花蓮某國小代理老師　疑性騷擾學童、多達10餘人受害

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 花蓮某國小傳出10多名學生疑遭性騷擾的事件! 某鄉鎮小學據傳有一名代理教師，疑似以身體碰觸等方式，騷擾學生，受害者多達十餘人，期間長達兩年。

花蓮縣政府教育處長李裕仁說，校方目前已開教評會，涉案教師決議暫先停職、停薪，並聘請校外人士、具性平相關證照的性平委員進行調查。

《聯合報》報導稱，此性騷擾案，涉案教師為代理老師，執教約四年多，擔任導師職務。有家長某次參加學校活動，無意間聽到學生討論到被老師摸，便向學校檢舉，案情才曝光，有地方人士指控，該名教師伸鹹豬手的時間長達兩年，受害學生有十多人。

花蓮縣教育處表示，校方已開教評會，也曾向教育處通報，目前校方決議將老師停職停薪，等候調查。

此外校方已請由校外人士組成，具有性平證照的委員進行調查，接下來會訪談老師及學生和家長，預計進行兩個月的時間。若查出確有其事，會將涉案教師予以解職，通報全國各校。但若查無實證，也會還老師公道，復職並補發停薪期間薪資。

《自由》報導，經初步調查，疑似受害人有10多人，其中包含已升上國中的學生。因案件傳聞許久，另有家長質疑校方恐有包庇涉案老師之嫌。

李裕仁說，針對家長質疑校方包庇一事，也會同步調查，釐清學校相關行政責任。花蓮縣學生諮商輔導中心，這段期間則會派員到校，為學生進行輔導。

◆性騷擾諮詢/申訴服務專線 (資料來源: 婦女新知基金會 )