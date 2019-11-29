減班又拖欠薪水 香港航空或將全面退出北美航線

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）香港反送中運動持續數月，累及旅遊觀光業。香港航空（下稱港航）昨（28）日向員工表示，由於11月非旅遊旺季，影響公司收入，11月薪資將延遲至12月6日發放。港航並表示，明年2月2日起停飛加拿大溫哥華航線，至此全面退出北美長途航線。

港媒《明報》報導，香港航空表示，由於受到本地抗議活動影響，訪港人次大減，導致機票預訂量下跌，今年8月時開始鼓勵員工用掉假期，並提出放無薪假、延遲發薪日至該月最後1日，以及管理層連續4個月減薪2成等節流方案，盼藉此降低營運成本。

今年10月香港空運牌照局要求港航立即提出財政改善的方案，否則考慮採取適當行動。

港航11月28日向內部員工發佈電郵表示，除了機上乘務員以及駐點海外的員工之外，其他在港員工薪水將延遲至12月6日發放。港航強調，這是一次性安排，不影響日後公司運作。

港航也將調整包括日本大阪、沖繩及東京等的航班班次，並削減現有規模達6%。

香港航空於2017年先後開辦北美3條長途航線，包括加拿大溫哥華、美國洛杉磯以及舊金山。發生財政困難後，港航今年7月宣佈10月停班舊金山航線，11月初宣佈明年起停飛美國洛杉磯，如今又傳出明年2月2日起停飛加拿大溫哥華航線的消息，令人唏噓。