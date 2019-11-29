台灣達悟族代表赴行政院抗議　要求退回25億補償金、核廢料遷出蘭嶼

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）依據核廢料蘭嶼貯存場設置真相報告結果，經濟部日前宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金，不過今天(29日)有達悟族人以及公民團體等10餘人到行政院抗議，抨擊民進黨政府為了選舉，用25億收買達悟族，要求政府優先處理核廢料遷出蘭嶼問題。

核廢料蘭嶼貯存場設置真相報告指出，當初決策過程達悟族人並不知情，經濟部22日宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金，成立基金會管理。總統蔡英文強調，釐清真相就是原住民轉型正義的目標。

但達悟族人、地球公民基金會等公民團體共10多人，今天至行政院大門口前抗議並舉行記者會，喊出「核廢遷出蘭嶼」、「絕不妥協」等口號，提出4大訴求。

記者會結束後，達悟族人與公民團體代表隨後進到行政院，由負責相關議題的政務委員林萬億接見。

中央社引述林萬億受訪時表示，25億主要是針對過去核廢料對蘭嶼民眾造成傷害而提供的補償，是轉型正義一部分；至於核廢料遷廠是另一個課題，政府應該積極處理，若決定啟動遷廠，會有另外的經費支應，請達悟族人不用擔心。

其次，陳情民眾對於核廢料遷廠的期待及希望建立對話平台，林萬億承諾將轉達給行政院長蘇貞昌與總統蔡英文。

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林萬億也說，後續會確保「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」的落實。對於民眾期待持續調查挖掘蘭嶼核廢料的素材，他表示，很願意持續做訪談與口述歷史。

用族語發言的蘭嶼部落耆長、總統府資政林新羽，透過翻譯表示，他接受蔡總統邀請擔任資政是希望針對蘭嶼核廢議題跟政府進行更多對話，但實情卻非如此，他指控民進黨政府為了選舉，用25億元收買達悟族、蔡總統說謊。

蘭嶼反核召集人郭建平說，蔡政府曾經承諾重視核廢料遷出蘭嶼的問題，但他質疑蔡政府只是延續過去政府的做法，並要求將25億退回、作為核廢料遷廠的預算。

蘭嶼國小校長胡龍雄表示，目前居住在蘭嶼的達悟族人約有4000人，在這次補償金議題上，政府並未與達悟族人進行充分溝通；這次提出的訴求雖不能代表所有族人，但需要把這樣的聲音表達出來，他認為，政府應優先處理核廢遷廠的問題，另外訂立相關法律條例處理補償的問題。

至於蘭嶼核廢料應遷往何處，全球廢核平台發言人崔愫欣主張，應移回台灣本島，這是使用核電必須付出的代價。

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