台灣桃園專業新住民語教學 越南電視台跨海拍攝

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）108新課綱今年8月上路，新住民語文7國語言正式納入語文領域，由於在台新住民以越南為主要族群之一，越南國家電視台特別來台，到桃園市東安國小拍攝越南新二代的母語教學。

根據統計，桃園市108學年度國中小新住民子女新生人數，東南亞七國中，以父或母為越南籍最多，因此越南語選讀狀況最為踴躍，全市越南語班共開設135班，共計767位學生選讀，其中部分選修學生為非新住民子女。

此次越南國家電視台所策劃《回歸之日》節目，來台拍攝在臺越南人的故事並關心在台灣的越南新二代的母語教與學。

就讀東安國小的宋子青是標準新二代，爸爸是台灣人 、媽媽是越南人，在家裡會用越南語和媽媽溝通。子青很開心在學校也可以學習越南語，老師會用玩遊戲的方式教導她拼單字，也會帶她讀課本上的句子，讓她的越南語越來越好。

子清寒暑假回越南探望外公外婆也會用簡單的詞彙和句子問候在越南的親人，也會將自己學習到歌謠唱給外公外婆聽，讓子青感受回到自己媽媽家鄉感覺又更親近。

授課老師黃越紅來台灣四年，因為很喜歡小朋友，在一次因緣際會下來到東安國小當特教助理，後來知道桃園市政府教育局積極培訓新住民語文教學支援工作人員，並一頭栽進了新住民語文推廣工作，擔任過桃園文化會館通譯人員、教育廣播電台主持培訓合格實習主持人等。

108學年度透過桃園市新住民語文教學支援工作人員聯合甄選聘任，擔任東安國小等12校新住民語文教學工作，每次聽到學生叫她黃老師，都讓她充滿成就感。

為了提升桃園市新住民語文教育品質，桃園市政府教育局另外成立新住民語文教學輔導團，除了協助課程研發，更安排教學訪視，以提升新住民語文教學支援工作人員教學能力，保障學生學習權益。