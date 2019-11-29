茱蒂嘉蘭的傳奇人生　奧斯卡影后重現彩虹之上

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）唱紅經典老歌「彩虹之上」（Over the Rainbow）的傳奇女星茱蒂嘉蘭人生將搬上大螢幕，並帶領大家一窺好萊塢與倫敦的花花世界，由奧斯卡影后芮妮齊薇格出演，精湛的演技更讓她雙入圍國際大獎，該片將於12月20日全台上映。

洛杉磯線上影評人協會獎（Los Angeles Online Film Critics Society Awards）近日公佈入圍名單，曾獲金球獎影后肯定的（Renee Zellweger）不負眾望，以新片《茱蒂》（Judy）強勢問鼎「最佳女主角」獎項。

值得一提的是，她才剛宣告問鼎獨立精神獎（Independent Spirit Awards）影后，不到四天再獲影后提名，可謂今年最堅強的奧斯卡影后人選之一。

電影公司發布新聞稿表示，芮妮這回詮釋傳奇女星茱蒂嘉蘭（Judy Garland）在倫敦巡演的人生最後一年，並帶出她憂喜參半的家庭生活，以及跟其他音樂人及影迷、歌迷之間的相處，呈現出一代巨星光鮮亮麗表面背後的哀愁。

《黛妃與女皇》（The Queen）、《鐵娘子：堅固柔情》（The Iron Lady）金獎製作團隊，這回將傳奇女星茱蒂嘉蘭的人生搬上大銀幕，並由曾獲勞倫斯奧利佛獎「最佳導演獎」的魯伯特古爾德（Rupert Goold）與編劇湯姆艾吉（Tom Edge）聯手打造，也將帶領觀眾一窺1930到1960年代，好萊塢與倫敦的花花世界。

魯伯特認為，「這個劇本最吸引我的地方，在於它明確將敘事主軸放在茱蒂職涯的兩段日子－－『開始』跟『結尾』。這讓我有機會去打破傳記電影一直以來的弊病，避免出現流水帳的敘事。」

此外，茱蒂嘉蘭甚至還是《一個巨星的誕生》前身經典第二版《星海浮沉錄》（A Star Is Born）的女主角「艾莉」，這部經典作品從黑白默片時代，就開始被多次翻拍。就連女神卡卡（Lady Gaga）都坦言茱蒂嘉蘭是她最崇拜的女星。該片即將在12月20日於台灣感動獻映。



Lady Gaga向偶像茱蒂致敬（圖/電影公司）



正式預告（影/Youtube）