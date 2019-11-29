日本百貨公司女員工被要求配戴「生理期標誌」　引起抗議

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）日本一間百貨公司原本打算讓女員工在生理期來時配戴識別標誌，但現在可能要重新考慮這項計畫。該措施原本的目的是要促進工作夥伴間的同理心，卻引發民眾與網友不滿。

日本大阪市大丸百貨梅田店昨(28)日表示，他們計劃讓女員工在月經期間配戴這個紙製標誌，原本是希望藉此促進同事感情、相互體諒。這種「生理期標誌」上，印有名為「生理期小姐」的漫畫人物。

大丸百貨一名不願透露姓名的男性主管說：「我們接獲許多民眾抱怨。部分民眾擔心這項生理期標誌計畫，有性別歧視與騷擾之虞，但是那絕對不是我們的本意。我們現在正重新考量這項計畫。」

這名主管還表示，公司並沒有打算強制要求員工配戴。

日本職場霸凌與性別歧視案例頻傳，間接促使員工改變職場價值觀並提高捍衛自身權利的意識。