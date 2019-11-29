遠離塵囂！虎山音樂祭公佈演出名單　台北廢棄公廟秘密登場

以電子花車舞台為特色的虎山音樂祭將於12月7日登場（圖/主辦單位） 以電子花車舞台為特色的虎山音樂祭將於12月7日登場（圖/主辦單位）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）遠離塵囂享受音樂！年度虎山音樂祭主視覺「跌破眼鏡的老虎」由入圍葛萊美獎的洋蔥設計工作室操刀，演出名單也再次讓人「跌破眼鏡」，邀請到活躍於富士音樂祭的DJ Koichi Hanufusa、泥灘地浪人、島國未來主義等國內外團體，將於12月7日台北市信義區的秘密基地虎山登場。

虎山音樂祭（Tiger Mountain Ramble Outdoor Music Festival），以特色台式電子花車跟荒廢宮廟為兩大舞台聞名，邀請國內外樂手共襄盛舉，包含曾於富士音樂祭演出的DJ、獲加拿大民謠音樂獎提名的音樂人、旅居台灣的外國樂團等都曾來台演出，帶來民謠、爵士、搖滾等多元曲風；現場還有異國美食等特色攤位，該音樂祭更榮獲Ettoday旅遊雲推薦「大自然中搖落去，『台灣十大人氣田野音樂會』！」



音樂祭輕鬆自在的氛圍吸引許多外國朋友朝聖（圖/主辦單位）

虎山音樂祭發佈新聞稿指出，Ramble是虎山音樂祭嚮往的精神。最早由獲葛萊美獎最佳傳統民謠專輯的Levon Helm開始推動，每個月在紐約烏茲塔克自宅邀請當地樂手、流浪音樂家、剛好會演奏樂器的旅人以隨性的方式加入演出。因此，虎山音樂祭每次邀請音樂類型迥異的音樂家們齊聚一堂，企圖在現場打造一種歡快、熱鬧、親密的氣氛。

今年亮點演出陣容包含，曾在富士音樂祭演出的DJ Koichi Hanufusa與Nozomo Kitazawa。DJ Koichi Hanufusa是一名廣播主持人，節目中時常介紹世界音樂給聽眾，他也是音樂記者與推動世界和平的行動主義者；Nozomo Kitazawa擁有22年DJ資歷，尤其熟悉60-90年代音樂，兩位都是超級資深的藏家抵台，將帶來豐富的音樂歌單。



DJ Koichi Hanufusa（圖/主辦單位）

此外，音樂真誠溫暖，專輯獲加拿大民謠音樂獎提名的Scott Cook也將在虎山派對演出，他被英國音樂雜誌 R2 Magazine高度推崇，「他的音樂就像光一般擁抱著你，這傢伙有絕佳的幽默感與誠懇特質，同時又以粗獷的嗓音唱出難忘歌詞，就像民歌之父Woody Guthrie的傳人」。

剛在台大秋虎祭完成爆場演出的「泥灘地浪人」魅力無法擋。由一群旅居台灣的樂手組成，帶你透過音樂周遊美國老牌爵士、藍調、Swing、與 Jug Band 文化，知名樂評人馬世芳形容他們的音樂，「乍聽輕輕鬆鬆，其實功力深厚，耐人尋味。」



島國未來主義（圖/主辦單位）

「島國未來主義」是台灣第一個以源自70年代非洲Afrobeat為主要靈感的大樂團，由前無政府、盪在空中以及台買加環繞音效bass手愛吹倫 a.k.a. DJ @llenblow號召之下所組成，結合Funk、迷幻、Jazz等元素，在意識形態上則承襲了「非洲未來主義」，轉換為對台灣原住民神話與外星人傳說的摸索，意圖打造出屬於台灣特有的Formobeat。

首度來到虎山演出的Whiskey River擅長鄉村音樂，尤其是廣播電台裡常聽到的熱門金曲，他們時常在香港、澳門或大眾活動演出；台北最棒的現場藍調樂隊之一The Rockits；擁有澳洲多年巡迴經驗的藍調吉他手Chris Bailey等，這群低調卻身懷絕技好手們的演出實在不容錯過。

2019虎山音樂祭海報由甫得今年葛萊美獎最佳專輯包裝設計提名的「洋蔥設計」操刀。從網路上瘋傳的「跌破眼鏡貓咪」迷因發想，今年虎山音樂祭的主視覺是一隻「跌破眼鏡的老虎」，他像近距離睜大雙眼般盯著音樂活動上的人群，好奇這些傢伙在做些什麼有趣的事，背景更融入虎山音樂祭不可少的電子花車跟荒廢宮廟舞台。

此外，虎山音樂祭特別準備20張海報送給購買預售票的朋友們，詳情請見官方專頁。



活動現場（圖/主辦單位）



廢棄公廟成演出舞台（圖/主辦單位）



洋蔥設計操刀今年主視覺（圖/主辦單位）