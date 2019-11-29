川普簽香港人權法案 紐時：北京反擊選擇有限

戴習近平面具的香港示威者（圖／美聯社） 戴習近平面具的香港示威者（圖／美聯社）

美國總統川普簽署香港人權與民主法案後，中國譴責美方干涉內政，並揚言反制。紐約時報分析，北京真正擔心的是經濟，為了貿易談判，中方難以與華府撕破臉，反擊選擇有限。

華爾街日報指出，北京批評華府用詞嚴厲，本週第2度召見美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），但中國政府高層仍希望達成緩和美中貿易戰的協議，在經濟迅速走弱之際減輕壓力。川普也想達成美中貿易協議，以利自身連任。

川普27日正式簽署「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，對香港民主抗爭表達支持。前者授權美國政府制裁侵犯香港人權的中港官員，後者明令禁止向香港當局出售美製催淚瓦斯、橡膠子彈或其他群眾控制裝備。

中國外交部副部長樂玉成28日召見布蘭斯塔德表達不滿，敦促美方「糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施」。北京打算以何種措施反制美方，至今仍不明朗。

中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進在推特發文指出，中國正考慮將美國起草「香港人權與民主法案」的人士列入禁止入境名單，不准他們入境大陸、香港及澳門。但他未說明這項措施的詳細作法，也未透露消息來源。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會也未透露口風，僅說：「我們奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。」

被問及川普簽署「香港人權與民主法案」是否會影響美中貿易談判，耿爽表示：「中方強烈敦促美方不得實施該法，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。」

紐時報導形容，中方揚言反制的威脅聽起來嚴重，但也很空洞。事實上，中國強硬反擊美國的選擇有限，因為貿易戰對兩國損害愈來愈重，停戰才是當務之急。美中雖然都表達有意願達成階段性貿易協議，但實際談判進展不明，而美國不到3週後就要對更多中國貨品加徵關稅。

報導指出，中國政府將香港5個多月來動盪局勢，視為自身實力與權威面臨的考驗，但也有理由將經濟放在首位。

美中貿易戰促使中國經濟成長放緩，官方數據顯示，中國第3季國內生產毛額（GDP）年增率降至6%，創27年來新低。近幾週出爐的經濟指標顯示趨緩態勢即使未惡化，也沒有停止。中共執政基礎是承諾給人民更好生活，經濟走弱恐對統治構成直接挑戰。

至於華府，川普近幾個月鮮少談及香港情勢，美方也已暗示，不希望「香港人權與民主法案」成為美中貿易談判絆腳石。

紐時指出，川普是私下簽署香港法案，身邊沒有國會議員、攝影師和電視台工作人員。白宮在川普簽署法案後的聲明中提到，「香港人權與民主法案」部分條文恐干涉憲法賦予總統的外交政策職權，暗示川普可能不會所有條文都付諸實行。

美國參議院上週通過「香港人權與民主法案」後，北京便揚言川普如簽署成法，中方將予以反制。外界擔心中國國家主席習近平為示強，可能拿美中貿易協議當籌碼，打亂川普口中進入「最後陣痛」（final throes）的談判進度。

華爾街日報報導，川普簽署法案後，北京沒有實際反制行動。中方官員反而將焦點轉移到川普是否會落實法案中任何措施，因為川普在聲明中強調握有「憲法賦予總統的外交政策職權」。

報導指出，北京一直嘗試切割地緣政治議題與美中貿易談判。中方官員表示，就政治而言，川普簽署「香港人權與民主法案」可能使習近平更難簽下美中首階段貿易協議，但白宮聲明暗示，川普若想和中方達成貿易協議，可選擇不執行法案若干條文。

此外，川普選在感恩節前夕簽署法案，在節慶氣氛中獲得較少關注，意味他嘗試淡化這項舉措在美國的政治效應。