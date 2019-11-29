【京華煙雲】18年賠新台幣180億　京華城熄燈、沈慶京落淚

28日晚間熄燈儀式，不少民眾把握機會，到場見證京華城的最後風光。中央社 28日晚間熄燈儀式，不少民眾把握機會，到場見證京華城的最後風光。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 作家林語堂以英語創作的歷史小說《京華煙雲》（Moment in Peking，又譯作《瞬息京華》），描寫1900年至1938年中國從庚子事變、辛亥革命、一直到抗日戰爭爆發，一連串動盪不安的局面。台灣的京華城，在商場上的際遇，似乎也有那麼一點《京華煙雲》的味道。

陪伴台北人18年的京華城將在明天(30日)走入歷史， 昨(28)日晚上舉行熄燈儀式。京華城創辦人沈慶京形容京華城是「幻想的驕傲卻也是18年的悲傷。」坦言對熄燈感到無奈與不捨，但也對各界的支持表示謝意。

曾風華一時的台北市京華城商圈，因信義區興起，未吸納捷運人潮，及附近大型開發案延宕等問題，日漸蕭條。

營運18年的京華城將在30日歇業， 昨先舉行熄燈儀式，沈慶京出席致詞，前台北市長黃大洲、許水德與宏仁集團總裁王文洋，都出席見證。

中央社28日引述沈慶京致詞時提到，他從1987年開始構思京華城，因為在他的兒童、青少年時期，找不到安全玩樂的地方，所以希望能提供一個給兒童、青少年使用，安全的遊樂場所，而且是一個老少咸宜、方便購物的空間。

沈慶京形容，京華城從規劃到開幕，都在風雨飄搖之中完成。光是開幕第一天，他發現不少客人必須要排一個多小時才能上下電梯、設計穿透性不足，以至於消費者找不到想要購物的店家，就知道「慘了」。

沈慶京提到， 截至2018年為止，京華城一共賠了新台幣180億，其中現金大約60多億。作為京華城的創辦人，真的對股東們非常抱歉，也對於支持著京華城的工商界朋友、以他為榮的鄰居與同學感到抱歉。

對於京華城的熄燈，他也形容是「一個青少年時期夢想的幻滅。」

目前京華城還有120名員工，沈慶京表示 已經和他們溝通，有些決定要退休的員工，公司就協助辦理退休，有些同仁想要繼續工作，就協助媒合集團內相關單位，目前也有些員工已經確定，未來將在新單位服務。

談到這些一起打拚的員工，沈慶京忍不住哽咽落淚，他表示從27歲創業以來，就沒有稱呼一起工作的同仁為「員工」，他們永遠都是「同仁」、「戰友」，說他們是員工太對不起他們了。他們永遠是一起工作的同事，不是工人。

京華城最為人熟知的紀錄，就是「全球最大球體建築物及商場」。聯合晚報10月31日曾引述從京華城籌備期就一直服務到現在的資深員工說，老闆沈慶京對這塊土地有很深的情感。18年前建設獨步全球的球體購物空間，這是老闆的理想，只是不敵大環境現實的改變。現在自己每天數著京華城即將結束營業的倒數日子，雖然不捨，也有感恩。因為

「老闆一虧就是18年，而且沒有任何一個月延遲發薪水，要是其他人可能早就認賠殺出。」

今年(2019年)9月，在歷經4度標售後，中石化子公司鼎越開發以372億1萬元標得，將於明年(2020年)初拆除地上物，並保留基樁和地下室連續壁，改建為商辦園區，預計2022年完工，可為上萬名上班族提供舒適的工作場所。

沈慶京指出，這個位置看信義計畫區的視野很好，信義計畫區看這裡也很漂亮。希望能為上班族、主管與來訪的訪客提供安全舒適的環境。

對於未來的規劃，沈慶京表示建物將以商辦為主，配套的服務只能做一部分，包含多媒體會議中心與餐飲，可能也會配置育嬰空間與文創環境。

京華城已經送出拆除執照申請，預估明年上半年可以拿到拆除執照，實際拆除工程預計需要花費1年的時間。

2004年雅典奧運期間，京華城舉辦棒球直播派對為中華隊加油，現場湧入大量人潮（上圖），除了廣場的座位被坐滿外，各樓層都擠滿了觀看比賽的民眾。此外跨年倒數結束時的煙火秀，每年都是跨年夜的亮點，京華城也曾施放煙火(下圖)，與信義區的101煙火相互呼應，曾是民眾跨年另一個好去處。（京華城提供）中央社