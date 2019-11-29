英國調查：道德觀差異見世代鴻溝

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）英國廣播公司 (BBC) 委託Savanta ComRes調查2019年英國人在道德觀上的差異，總共調查了3,655名對象，發現在宗教信仰、地區、年齡與性別等因素當中，年齡對一個人道德觀的影響最大 。

根據《BBC》報導，研究發現，年輕人在同性關係上的態度更加開放。6至34歲的年輕人有52％表示會考慮與同性交往，而55歲以上的人僅有29％會考慮。就忠貞度而言， 認為不應腳踏兩條船的男性比例隨年齡下降而呈現同步遞減的現象。認同不可背叛感情的男性從65歲以上的80％，一路下滑到25-34歲的46％，最低調查的年齡層(16-24歲的青年男性)則是略升至51％。

報導指出，絕不接受不忠行為的女性百分比高達80％，但並未依年齡層分析。



以工作來說，該調查表示，16至34歲的年輕人有51％說可能會裝病請假，而55歲以上的人只有28％的人說會這樣做。不過，年輕受訪者也比較容易因為同事上班早到晚退而感到自己也該效法，有這種感受的55歲以上人士比例僅為19至24歲調查對象的一半。



隨著性別平等意識逐年上升，表示目睹言語性騷擾事件會予以聲援的16至34歲年輕人有70％，但超過55歲的人不到一半願意介入。



在環境方面，Savanta ComRes則表示55歲以上的人是最容易感到應肩擔保護地球的責任，但是在飲食而言，16-34歲的人最可能因環境、動物福祉或宗教等原因成為素食主義者。