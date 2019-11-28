台商回台投資破7千億大關　南台灣創造上萬就業機會

經濟部投資台灣事務所今（28）日通過兩家台商回台投資申請案（圖/美喆國際臉書facebook.com） 經濟部投資台灣事務所今（28）日通過兩家台商回台投資申請案（圖/美喆國際臉書facebook.com）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台商回台投資正式突破七千億元！經濟部投資台灣事務所今天功過亞洲塑膠地磚代工大廠「美喆國際」及某家知名測試治具廠商回台投資申請案，總計將帶回超過新台幣56億元。經濟部投資台灣事務所表示，今年來自156家台商的總投資額已破七千萬大關，預計創造56,759個就業機會。

投資台灣事務所說明，美喆國際從無名小廠起家，靠技術底不斷研發改良，成為亞洲塑膠地磚代工龍頭之一，獲得多項國際認證與發明專利，行銷歐、美、日30餘國，英國曼徹斯特機場、桃園國際機場、高雄小港機場、米蘭世博會中國館、法國精品商及新光三越等，都使用它的代工產品營造典雅空間氛圍。

投資台灣事務所指出，美喆國際將在台南科技工業區興建SPC (Stone plastic composite )硬性塑膠地磚廠，採用環保製程及智慧製造，可帶來245個本國就業機會，將有效發揮中國、台灣生產基地彈性接單競爭能力。

投資台灣事務所透露，另一家不具名回台投資企業，是知名測試治具領導商，憑藉強大晶圓測試治具與探針卡研發製造能力，以黑馬之姿橫掃半導體、光通訊、資訊科技和光電技術等領域，去年全球測試治具市場名列第6，是台灣唯一入榜的廠商，客戶以美系IDM（整合元件製造大廠）、晶片龍頭業者為大宗，也獲得歐日韓台中等大廠青睞，包辦全球前十大封測廠七成以上客戶群。

投資台灣事務所強調，為配合美國大客戶AMD要求，加上矽品、日月光、京元電等主要客戶皆返台擴廠，同時因應5G、人工智慧、車用電子、物聯網、高效運算（HPC）等半導體新應用百花齊放，將帶動的高階晶片測試需求，決定投資逾30億元、招募145個本國員工，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠擴充產能，強化關鍵零組件自製能力，展現具國際級技術的競爭力。

投資台灣事務所提及，至明年1月為止，仍有約30案待審，事務所也正與廠商盤點投資落實狀況。