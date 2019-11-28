富邦藝旅Folio Hotel 聖誕跨年餐繽紛花圈吸睛登場

由建築師雜誌所舉辦，為台灣建築界最高榮譽的「台灣建築獎」於11月頒發，「富邦藝旅Folio Hotel」由177件作品中脫穎而出榮獲2019年台灣建築獎「首獎」的高度肯定!

繼2016年臺北市老屋新生「銀獎」、2017年遠東建築獎「舊屋改造特別獎」、2018年第六屆公共藝術獎「民間自辦公共藝術獎」後再次獲得殊榮，建立出自有獨特的品牌形象。

歡慶繽紛聖誕月 超吸睛饗宴登場X最療癒的花圈手作課

聖誕佳節即將來臨，Port23餐廳以紅、綠、黃繽紛花圈概念於12/2~12/31推出燒烤花圈聖誕跨年餐，肉肉控與海鮮控的朋友們都幫你想好了! 搭配紐約客牛排、法式羊肩排、噶瑪蘭豬排、帕瑪火腿童仔雞腿的「燒烤肉類繽紛花圈」每套TWD1,780+10%；以及搭配大草蝦、海鱺魚、炙燒透抽、牛奶蛤蠣的「燒烤海鮮繽紛花圈」每套TWD1,980+10%。食材更嚴選饒富盛名有履歷的御正童仔雞，飼養雞隻的飼料特別加入益生菌、草本植物增添肉質鮮嫩口感，清甜多汁。巴掌大的牛奶蛤蠣與大草蝦，肥美可口濃郁湯汁，吃起來超級過癮，搭配繽紛季節時蔬的豐富大餐一上桌馬上吸睛，趕快約家人朋友一起慶祝分享!

為歡慶繽紛耶誕，更於12/21(六)舉辦「聖誕花圈手作課程」每位TWD790元起，用療癒度滿滿的手感花圈當作送給自己或情人的最佳禮物，耶誕節前夕一起動動手，享用午後甜點飲料，迎接溫馨聖誕節！

冬季新菜上市 端出中西合璧的美妙滋味

Port23餐廳即日起同步推出冬季新菜，嚴選台灣在地食材以義式烹調手法呈現中式料理，含主廚家傳30年的私房料理「原汁慢燉雙料牛肉麵」，以牛雜、牛骨加入大量蔬菜熬製三天的湯頭，搭配超軟嫩牛腱牛腩的雙料美味，一吃難忘! 酥炸金黃地瓜與馬鈴薯薯條，沾上特製黑松露美乃滋，卡滋酥脆每一口都驚艷的「酥脆雙薯佐黑松露美乃滋」。紅甜椒與原味優格絕妙搭配的「優格甜椒燉飯搭童仔雞腿」以及肥美彈牙海鱺魚的海味鮮香融合九層塔燉飯的「綠蓉奶油燉飯搭香煎海鱺魚」等，道道充滿驚喜的創意美饌趕快來品嚐!

冬季限定暖心飲品 Line@好友享買1送1優惠

暖身暖心的熱呼呼飲品冬季必喝! E.T.C.逸蒔茶X糖鼎養生糖磚的完美搭配，延續傳統老味道蹦出台灣在地新風味，「暖心飲品」TWD160+10%/壺，嚴選黑糖融合在地老薑，新鮮菊花搭配金黃蜂蜜，天然紅棗桂圓枸杞點綴，每一杯都看得到新鮮菊花與紅棗桂圓顆粒搭配濃郁茶香，驅寒養生又健康，打造出溫暖的冬季專屬滋味，即日起~12/31凡加入Line@好友更享買1送1優惠(ID請搜尋 : @foliohotels)，冷冬暖身必備熱飲，手拿一杯馬上幸福感大爆發！

※備註：

- 餐飲最新消息 https://www.folio-hotels.com/daan/news

- 12/21(六)聖誕花圈手作課程報名連結 https://reurl.cc/XXx9d3

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