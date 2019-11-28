經典 雋永 奢華 香格里拉台北遠東國際大飯店歡慶二十五週年

即將於2019年12月邁入25週年的香格里拉台北遠東國際大飯店，今年大手筆斥資新台幣億元全面改裝位於三樓的遠東宴會廳，並於日前舉辦二十五週年慶祝酒會嶄新亮相最新宴會會議場域，呈現經典雋永風華與香格里拉酒店集團熱情摯盛的待客之道。

熱鬧非凡的慶祝酒會嘉賓雲集，受邀的近五百位貴賓包含外交使節、政商名流與媒體到場祝賀，遠東集團董事長徐旭東先生、香格里拉酒店集團區域副總裁Juergen Doerr、區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德 (Randy Zupanski) 特別出席酒會答謝各界長年的支持。當晚也安排了結合巨型LED螢幕設計的聲光舞蹈酷炫開場，席間還設計趣味互動活動、現場樂團表演以及由飯店國際廚藝團隊精心準備的各國美食佳釀，創意展現全新宴會廳精緻質感與最新科技設備，酒會尾聲還送出包含由長榮航空贊助台北東京雙人來回機票與東京香格里拉酒店三天兩夜住宿、香格里拉台北遠東總統套房住宿一晚含馬可波羅餐廳晚間套餐兩人份等豐富大獎，整晚笑語不斷，賓主盡歡！

區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿徳於酒會致詞時不僅由衷感謝中外貴賓們多年愛護以及蒞臨同慶，還特別向今年亦慶祝七十週年的業主公司遠東集團與管理公司香格里拉酒店集團表達誠摯感謝，更感性地對全體員工的投入與忠誠度表示感謝，他強調：「飯店連續第二年榮獲《台北米其林指南》評選為『經典奢華飯店』；連續三年喜獲《亞太商旅雜誌》雜誌評選為『台北最佳商務飯店』；連續四年獲得DestinAsian的『讀者之選』的榮譽。更感謝過去的七年中，每年皆獲國際知名旅遊平台TripAdvisor評為『台灣前十大最佳飯店』和『旅行者之選』；而上週又獲得Now Travel Asia評選為『亞洲最佳商務飯店』。25年來榮獲獎項不計其數，這些榮譽歸功於飯店全體員工，持續展現超乎想像的團隊合作以及追求卓越的精神，發自內心提供客人最真誠的關心及款待。而員工是我們擁有最寶貴的資產，也是我們能夠持續成功的根本之道，並且重視香格里拉的核心價值“發自內心的待客之道”。」遠東集團董事長徐旭東先生於致詞演說時也說道：「25年前我們創立了當時最佳飯店，多年來競競業業提供優質服務並且持續精進，至今仍是市場中極具競爭力的最佳飯店！」

香格里拉台北遠東在慶祝25週年之際，也向與會嘉賓展演最新改裝的遠東宴會廳。不僅設計亮眼，且具備台北飯店宴會市場中最新視聽科技，包括中央350吋巨型LED螢幕、左右各輔以四組240吋螢幕與後方兩組150吋螢幕，迎賓接待區另備有三台65-98吋高畫質電視，整場共10處螢幕環繞，可供影片播放、實況直播或是主題影音特效等，不管是婚宴派對、社交晚宴、尾牙春酒或是商務會議，無論從哪個角度，皆可360度全視角精采捕捉每個重要時刻。祖總經理表示：「25年來，香格里拉台北遠東國際大飯店的卓越團隊以無比誠摯的熱情與專業成就每一場活動，宴會廳的活絡是評斷飯店營運是否成功的關鍵之一。這也是飯店透過不同團體機構或私人活動場合，與當地社群緊密連結，甚至串起許多世代的情感與生活，如今我們在市場上已25年，近年來我們也注意到曾在這裡舉辦婚禮的夫妻，他們的下一代也選擇在父母結婚的場地舉行婚禮，身為飯店人，我們深感榮幸且備受肯定。」

善盡企業社會責任的香格里拉台北遠東長年致力公益慈善活動，從不同層面回饋社會，其涵蓋藝文文化、環境保護、教育推廣、健康生活、社會參與、社區關懷及消費者承諾等七大面向，且動員全體員工投入志工行列。例如長期支持位於桃園的國際兒童村，給予孩童寓教於樂的課後活動或提供職業訓練；舉辦第二年的「決戰禮服伸展台」更為台灣新銳設計師提供國際規格的圓夢舞台，有機會成為台灣設計界的明日之星。響應國際乳癌防治月，推出粉紅公益下午茶以及名人公益婚紗義賣，收入所得捐予財團法人乳癌防治基金會等；希望能夠拋磚引玉，給予社會更多良善與溫暖！

邁入25週年的里程碑，身為台灣國際觀光飯店龍頭的香格里拉台北遠東持續以客為尊，推出創新服務與創意活動，打造獨特旅宿與餐飲體驗。為此，飯店今年特別延攬各國經驗豐富的主廚坐鎮，由泰籍行政總主廚陳帝昕 (Thitisorn Amatasin)領軍，馬可波羅餐廳義籍主廚法比歐 (Fabio Strammiello)、德籍甜點行政主廚法蘭克(Frank Braun)、ibuki日本料理餐廳日籍行政主廚前田典久，來自香港的主廚何競業亦於日前加入香宮粵菜餐廳等。秉持著對料理的熱情，以紮實廚藝功夫融合當代創意元素，推出各式餐飲活動，例如今年六月首度引進國際權威、有葡萄酒界米其林評鑑之稱的 Robert Parker Wine Advocate舉辦『Matter of Taste 品酒活動』，主打「餐酒晚宴」、「品酒會」與「品酒課程」；與時裝設計師 Daniel Wong 跨界推出聯名下午茶等；全新廚藝團隊將持續帶給賓客耳目一新的飲饌體驗。