台灣之光！超台舞台劇法國首演　一生濃縮成半小時超挑戰

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）諾貝爾文學奬作品獲台灣導演王嘉明改編成舞台劇《親愛的人生》，試圖在短短的30分鐘內說盡一個人的人生，成功的敘事手法吸引法國巴黎秋季藝術節藝術總監注意，受邀於11月登上該藝術節，是台灣當代戲劇首度獲邀至巴黎秋季藝術節演出，也為台灣當代戲劇一大里程碑。

文化部發布新聞稿指出，由國家兩廳院製作，莎士比亞的妹妹們的劇團（Shakespeare’s Wild Sisters Group）演出的舞台劇《親愛的人生》，於去（2018）年於台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts, TIFA）首演，透過國家兩廳院牽線，邀請巴黎秋季藝術節總監瑪麗．寇藍（Marie Collin）欣賞並獲得青睞，由文化部駐法國台灣文化中心、巴黎秋季藝術節共同邀請赴法巡演，將更多的「台灣味」帶進法國。



演出照片（圖/活動官網）

文化部說明，《親愛的人生》以諾貝爾文學獎艾莉絲‧孟若的短篇小說作為靈感來源，寇蘭總監對編導王嘉明將文學作品發展成舞台劇的手法感到驚艷，並將原小說所描述的產業、植物、氣候、歷史、語言等，改為台灣在地的景觀與文化，如：乩童與桌頭的驅邪淨身體驗、桃園的埤塘等，她認為演出的鋪陳與詮釋，可以超過語言與文化的隔閡。歷經兩廳院一年的洽談，成功將演出帶進巴黎秋季藝術節，呈現給來自世界各地的觀眾。

因應巴黎劇院的舞台規格，演出將會改版重製，劇情有〈記憶〉、〈埤塘〉、〈附身〉、〈刺青〉 四個片段，在舞台上每30分鐘說一個短篇故事，將舞台變身為台灣處處可見的鐵皮屋，並在鐵皮屋前加上半透明的波浪板，讓演員前後走動、耳語時，觀眾可以依稀看到他們隱身之後的視覺效果。

此外，演出更使用塑膠椅、摺疊圓桌、盆栽、曬衣架等台灣處處可見的日常物品，這些物品也隱喻著不同的含意，如〈埤塘〉中，兩姊妹在家圍繞追逐的折疊圓桌代表了埤塘，連結了故事後段在埤塘的劇情發展；在〈附身〉中，女主角在宮廟望著被香燻黑的天花板，象徵她已經被癌症入侵的身體。

編導王嘉明表示，許多細節都藏於於舞台上，呼應作品要以生活片段打造人生的風起雲湧。要在短短30分鐘說一個人的人生，讓觀眾知道角色的故事與個性，是這次最大的挑戰。

《親愛的人生》於今（28）日至30日及12月4日分別於巴黎秋季藝術節及國立鳳凰劇院（Le phénix scène nationale Valenciennes）登場，詳情請前往駐法國台灣文化中心官網或巴黎秋季藝術節官網查詢。