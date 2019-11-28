集結環保市集和音樂演出　台灣三商盃公益路跑本週日開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陪伴許多跑者一同成長的三商盃公益路跑即將於本週日熱鬧開跑！今年將首度結合公益路跑、公益環保市集和音樂藝術演出，特別邀請蘇打綠團長阿福所策劃的-曙光不廢搖滾舞台為主會場表演活動，以及多位歌手相繼演出外，新生代演員-飛魚隊長管麟也將擔任追風大使，除了參與3K賽程，也會與現場民眾互動，盼給大家完全不同的路跑活動。

延續曙光不廢搖滾舞台巡迴全台氣勢，七點開唱，由國產遊戲《還願》一角配音而受到注目的音樂劇演員陳品伶暖身出場，接著由王柏源，小伯歷險記帶領的親子劇場和台下互動，後續由李芯芮與尤米澤、都市零件派對、鹿洐人等接力演出，最後由花甲少女嚴正嵐壓軸上場，音樂祭規格，就是希望透過音樂拉近人與人之間的距離。

本屆賽事更有高顏值亮點，由偶像劇「飛魚高校生」有三高型男天菜的藝人管麟擔任三商追風大使，除了身體力行加入3公里路跑以外，賽後將留在主會場與跑者互動，幸運的粉絲還可以和追風大使共舞一曲！

三商盃公益路跑一直以來致力於推動運動與公益議題，並持續關注視障族群，今年持續與台中惠明盲校及視障協會及台中惠明盲校公益合作，除捐贈20萬元給台中惠明盲校做推廣教育基金外，市集區的收入也將會捐贈總金額20%做公益，邀請參與的大眾共同關注社會議題。

第三十一屆三商公益路跑將於12月1日假二重疏洪運動公園舉行，早上六點準時起跑，七點舞台活動開演；路跑、踏青之餘更能陪家人一同聽音樂、逛市集，享受美好的草地親子時光。