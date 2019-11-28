2019第二屆GCSF全球企業永續論壇 全面提升產官學研永續視野

亞洲最大的「2019第二屆GCSF全球企業永續論壇」（Global Corporate Sustainability Forum），於11月28及29日在臺北圓山大飯店舉辦。陳建仁副總統、立法院蘇嘉全院長、外交部吳釗燮部長、工商協進會林伯豐理事長均出席論壇活動。開幕典禮共計有39位董事長、44位總經理、42位副總經理等企業代表和12國大使和使館代表出席，國內外標竿企業雲集，場面盛況空前，為亞太地區及國內難得一見的超級盛會。

論壇主席簡又新大使表示，本次年度永續盛典就聯合國永續發展目標(SDGs) 17項目標，邀集全球10餘國，20多位國外講座貴賓，分別以SDGs for Peace & Partnerships​、Planet、Prosperity、People 等​四大主軸辦理專題演講，辦理多達16場次研討會、工作坊及公民咖啡館等多元形式的論壇分場。論壇系列匯集全球趨勢議題，連結全球各界的學術研究脈絡、最新趨勢，並與國際社會進行交流。

陳建仁副總統指出，第二次出席GCSF論壇、也是連續第四年參與「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，強烈感受到台灣企業致力永續發展的決心，也欣喜企業將落實社會責任視為強化企業永續競爭力的一環，透過ESG績效與CSR報告品質的不斷提升，台灣企業同時將SDGs融入本身的核心決策與經營方向，從近年DJSI、CDP等多項的國際評比的優異表現即可印證。

蘇嘉全院長表示，立法院於去年(2018)修訂公司法，將企業社會責任正式納入法條，同時，新版公司法強調友善創新創業環境、強化公司治理、增加企業經營彈性、保障股東權益、數位電子化及無紙化及建立國際化之環境，修法影響層面遍及全國69萬多大小規模之公司。凸顯出民眾及政府對於企業社會責任之重視與期待，以符合國際潮流與趨勢。

林伯豐理事長提到台灣企業應在SDGs上更加緊腳步及企圖心，並與國際接軌。企業作為經濟的樞紐，更是讓世界達成永續發展的核心角色，因此企業應把SDGs納入發展策略，創新並擬定永續解決方案、開發永續市場、商品及服務，為消費者提供多樣性選擇，並據以擘劃企業的發展方向；工商協進會鼓勵企業以商業行為積極致力SDGs。

本次論壇同場舉行「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮。獎項包含「全球企業永續傑出人物獎」、「全球企業永續報告獎」、「台灣十大永續典範企業獎」、「台灣永續典範外商企業獎」及「台灣企業永續傑出人物獎」等獎項，詳細獲獎名單，請上永續基金會網站查詢：https://taise.org.tw/

團體照，論壇主席簡又新大使、陳建仁副總統、 全球企業永續獎GCSA–Professional獲獎人遠東新 世紀徐旭東董事長、(前排左4) TCSA台灣企業永續傑出人物獎獲獎人玉山金控黃男州總經理、 全球企業永續獎GCSA–Professional獲獎人華碩電 腦施崇棠董事長以及TCSA台灣及外商永續典範企業獎和GCSA Best Practice獲獎企業受獎代表。(圖/永續發展目標聯盟提供)