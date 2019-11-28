蒙娜麗莎來台灣！故宮攜法國、英國、德國知名博物館　科技藝術展亮點曝光

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）故宮與國際知名博物館合作，精選近年屢獲國際肯定的新媒體作品，以及各大博物館VR創作共同展出，打造國際級科技藝術盛宴「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」，將自12月17日展至明年5月26日。

「故宮南院奇幻嘉年華：21世紀博物館特展」由國立故宮博物院攜手法國羅浮宮、英國泰特現代藝術館、法國橘園美術館、德國舊國家美術館、捷克慕夏基金會及HTC VIVE ART共同舉辦，精選展出故宮近年屢獲國際肯定的新媒體作品，更邀集世界頂尖博物館VR創作共同展出，打造國際級VR藝術盛宴。

故宮表示，展覽規劃「璀燦光河」、「故宮啟航」、「羅浮宮驛站」、「美學世界」四大展區，三大必看亮點包含，故宮與羅浮宮「達文西500週年特展」同步展出《蒙娜麗莎：越界視野》VR作品，透過虛擬實境帶領觀眾進入世界名作《蒙娜麗莎》，近距離欣賞肉眼無法看見的細節，深入感受達文西筆下的藝術世界。

此外，故宮與英國泰特現代藝術館合作展出《莫里迪亞尼VR：赭石工作室》，以及捷克慕夏基金會最新VR力作《斯拉夫史詩系列：原鄉的斯拉夫人》全球首展，在虛擬實境世界裡，依慕夏設定手稿等比例重現一座畫家生前未能實現的虛擬美術館。

最後，配合故宮南院現正展出《清康熙 內府泥金寫本藏文龍藏經》，將推出今年榮獲美國休士頓影展金獎肯定的《龍藏經：浮影幻化互動劇場》，以沉浸式劇場演繹故宮藏傳佛教經典，精采呈現虛實展演風貌。

為推廣VR藝術學術討論，12月16日將於故宮北院文會堂舉辦「新虛擬─明日實境藝術科技研討會」，邀請橘園美術館館長Cécile Debray、羅浮宮Dominique de Font-Réaulx、慕夏基金會董事Marcus Mucha等大師開講，相關資訊請年網官網查詢。



龍藏經：浮影幻化互動劇場（圖/故宮提供）



海邊的修道士VR（圖／德國舊國家美術館提供）



莫里迪亞尼VR：赭石工作室（圖/英國泰特現代藝術館提供)