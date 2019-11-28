長庚醫療財團法人首度發布「永續發展報告書」

（由左至右）公共事務關係室黃琪津主辦、桃園長庚楊政達院長、程文俊主任委員、基隆長庚陳建宗院長、公共事務關係室夏曉風副主任。(圖/長庚醫院) （由左至右）公共事務關係室黃琪津主辦、桃園長庚楊政達院長、程文俊主任委員、基隆長庚陳建宗院長、公共事務關係室夏曉風副主任。(圖/長庚醫院)

深耕台灣43年的長庚醫療財團法人，永續實力驚人。 今年首度發布永續發展報告書，即從197家機構中脫穎而出， 奪得2019年「TCSA台灣企業永續獎」 報告類獎項TOP50白金獎，成為醫療產業首座榮獲白金獎的醫院 。

TCSA頒獎典禮於11月28日在圓山飯店舉行。 長庚決策委員會主任委員程文俊表示，醫院是照顧人身健康的事業， 也是長存仁心且需賡續創新的志業。 醫療產業在邁向全球永續發展目標上，扮演了舉足輕重的角色。

他強調，長庚醫療財團法人持續透過「科技、團隊、醫療、人文、 資訊與創新」等六大願景，全方位穩健朝向醫療高品質目標邁進， 並以「醫院治理、醫療品質及創新、同仁關懷、社會公益、 環境永續」等五大面向接軌國際，實踐永續作為。

賡續環境：綠色環保國際認證

由於醫療體系必須大量使用能源密集型設備， 且全天24小時不間斷的運轉； 醫護過程中又會產生大量的醫療廢棄物， 因此節能減廢以降低碳排放，成為醫療產業的重要議題。

長庚醫院積極實踐綠色理念，主動以綠建築標準更新既有建物。 2015年林口長庚紀念醫院的質子暨放射治療中心， 領先全亞洲取得美國「LEED-HC醫療產業白金及綠建築認證」 ，同時獲得台灣「EEWH-BC鑽石及綠建築」標章。 該中心一年減少了1,224公噸二氧化碳排放量， 用水量也減少了61%。

智慧醫療：智能服務領先群倫

2019年長庚醫院開創門診智能報到、藥局智能調劑、 病房智能電子白板等智慧功能，推手程文俊主委獲頒「 智慧城市卓越貢獻獎」，長庚醫院也成為台灣首家通過「 美國醫療資訊暨管理系統協會」之「電子病歷水準模型」 第7級最高級實地認證的醫院，成功樹立智慧醫療機構的新典範。

卓越創新：評鑑全球領先、技術亞洲第一

林口長庚紀念醫院於2014年通過「 美國醫療機構認證聯合委員會國際部」的國際醫院評鑑， 成為全球最大規模單一機構通過JCI認證的醫院。 程文俊主委指出，長庚醫院時時自我惕厲，精進核心專業技術， 於2017年成功完成亞洲首例人工電子眼手術。近年亦透過「 AI核心實驗室」，將世界最先進的創新技術， 應用於臨床醫療照護。

醫者仁心：平均每年投入8.9億元關懷社會公益

長庚醫療財團法人始終秉持「取之於社會，用之於社會」的理念， 年平均投入8.9億元新台幣於社會公益支出，並以「醫療」、「 保健」和「關懷」為社會公益的三大主軸，積極推動「 兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「 員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」以及「 長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等5大重點公益專案， 一年約442萬人次民眾與學童獲得資助與關懷照護。

長庚醫療財團法人「永續發展報告書」由台灣永續智庫CSRone 顧問團隊輔導、規劃， 並經過國際機構英國標準協會BSI第三方嚴格標準審查與獨立保證 ，充分揭露本法人在治理、環境保護與社會參與的具體作為與績效。 今年長庚醫療財團法人首度發布永續發展報告書，即榮獲「 TOP50台灣企業永續報告獎—醫院白金獎」， 是台灣醫療產業唯一獲此殊榮的醫院。程文俊主委表示， 長庚醫療財團法人將繼續稟持「人本濟世，病人優先」的精神， 致力於永續發展，持續在環境永續、社會共榮等方面建立標竿， 揮發正面影響力，創造永續共好價值。