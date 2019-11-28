新北引進阿根廷ArtSpot劇團 打造雙語浸潤饗宴

新北教育局與阿根廷英語教育劇團ArtSpot Educational Theater合作戲劇演出，分別在11/26、11/28、 11/29於鄧公國小、北新國小、 新泰國小帶來三場次戲劇展演及教學工作坊，以小劇場形式演出Ga lileo(伽利略)的故事，配合專業的聲光、佈景與技術， 帶領著超過900名師生與Galileo展開一場獨特的雙語冒險 之旅。

劇團將Galileo在冒險旅程中遇到的種種難題用英語演出， 多元的英語學習也吸引學生到目光， 歡笑與驚呼的聲音讓學習變得更有趣。 參與活動的英語教師於展演活動前更都先進行英語戲劇內容的引導， 結束後將回到學校進行教學回饋， 藉由共同觀賞戲劇演出及與劇團團員的互動， 同時讓英語可結合各個領域進行統整式的雙語教學， 教師也可以用肢體語言及聲音表情等戲劇元素會有更深層的感受， 使雙語學習更多元化。

鄧公國小五年級黃涓說：「第一次看這種表演，感覺很新奇， 很好看，他演的劇情是講伽利略要證明太陽為宇宙的中心」； 鄧公國小蔡佩蓁老師也說：「今天的表演很不錯，有專業的舞台、 燈光、配樂和演員。內容對孩子來說也相當有啟發性， 與下午的表演工作坊，一氣呵成， 也可以讓老師學習到戲劇融入教學的活動， 其實我們上課跟孩子講到百老匯或音樂劇，都離孩子經驗太遠， 但類似ArtSpot這種短篇演出就是很好的生活經驗連結。」

教育局張明文局長指出，新北市重視雙語教育的重要性， 並逐年增聘外籍師資，建置多元雙語學習環境， 目前全市計有90位外師，為全國之冠，另自107學年度起推動「 107-109學年度國民小學雙語實驗課程實施計畫」， 目前已有31所公立國小推動CLIL雙語實驗課程， 亦為全國最多。 繼104年度首次與劇團合作辦理戲劇融入英語教學工作坊以來， 今(108)年是第三次與劇團合作， 新北也同時辦理教師的教學工作坊， 協助教師設計豐富的語言學習課程， 讓學生觀看活潑有趣的說戲劇演出後， 還能結合各領域雙語教學課程，提升學生英語學習興趣。